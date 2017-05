Cameroun: Les horticulteurs demandent la mise en place de la banque agricole

Une fois de plus, la création d’une banque spécialisée s’invite au menu des échanges entre opérateurs du secteur horticole. Les agriculteurs en particulier les horticulteurs, ne remplissant pas toujours les conditions de garanties exigées par les banques classiques, pensent que la mise en place de la banque agricole leur permettra de concourir de nouveau au financement des projets agricoles. C’est ce qui est sorti de l’atelier organisé du 16 mai 2017 au 18 mai à Douala par le gouvernement du Cameroun, à travers la Cellule d’appui à l’ordonnateur national du FED (CAON-FED) et en partenariat avec le Comité de liaison Europe-Afrique-Caraïbes- Pacifique (Coleacp). « On a essayé de voir globalement, quelle est la particularité du secteur horticole par rapport au financement. La solution au niveau national, c’est la mise en place des banques spécialisées type banque agricole avec des financements à court, moyen et long termes adéquats pour financer

l’agriculture en général et l’horticulture en particulier », a confié Gabriel Nkodo, consultant en finances. Pour donner du poids à cette démarche, les opérateurs du secteur horticole s’engagent à sortir de l’amateurisme. Plus de 95% des horticulteurs évoluent dans l’informel, selon Florent Onguene, président du Réseau des opérateurs des filières Horticoles du Cameroun (Rhorticam). En plus d’être professionnels, les horticulteurs sont résolus à être honnêtes, être des exemples de bonne moralité, respecter leurs engagements et être des interlocuteurs crédibles par rapport au système financier. La troisième solution, c’est la préparation des business plans. A ce niveau, la meilleure solution serait d'après eux, le partenariat avec l’Agence de promotion des PME qui finance en partie l’élaboration des business plans. Les recommandations des agriculteurs incluent également la promotion des origines camerounaises sur les marchés locaux, régionaux et internationaux ; la mise en œuvre d’une réglementation sanitaire et phytosanitaire dont un comité permanent de prévention et de gestion des crises. L’atelier souhaite en outre un renforcement de la lutte contre la corruption et l’imprévisibilité ; l’amélioration des infrastructures (quai fruitier, zone de stockage...) et des aspects logistiques ; équipement de services de contrôle et d’inspection ; accès aux intrants (semences, produits phytosanitaires homologués, fertilisants), fidélisation de la main d’œuvre. « En contribuant donc à la modernisation des pratiques agricoles et en offrant de nouvelles opportunités aux petits producteurs en termes de compétitivité et de revenus, le programme espère aussi rendre le secteur agricole plus attractif pour les jeunes générations », affirme Jean-Marie Sop, Secrétaire général du Coleacp. Les horticulteurs songent, enfin, à explorer les marchés destinataires des produits horticoles camerounais. Qu’ils soient européens, locaux ou régionaux, ils réservent de nouveaux potentiels à ces filières. Mais pour y accéder, les entreprises, producteurs, exportateurs, transformateurs au Cameroun, doivent répondre aux exigences de la demande en matière de mise en conformité aux normes, de fiabilité, de quantité et de qualité des produits, pourront bénéficier des futurs développements prévus. Rappelons que L’objectif spécifique de Fit for Market est de permettre aux petits exploitants, groupements de producteurs, organisations paysannes, et petites et moyennes entreprises, d’accéder aux marchés internationaux et nationaux de fruits et légumes en se conformant aux exigences du marché, dans un cadre durable.