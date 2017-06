Gabon : Une journaliste annonce la mort d'Ali BONGO sur la chaine nationale gabonaise

Alors que Reportages, grand reportages et autres analyses se succèdent sur les antennes de la Télévision publique gabonaise à l’occasion de l’anniversaire de la mort d’Omar BONGO, Wivine OVANDONG, la présentatrice du journal annonce( au cœur de la nuit( ce mercredi 07 juin, la mort du président Ali BONGO ONDIBA à Barcelone (Espagne). La nouvelle aurait été plus vraisemblable si elle n’avait pas précisé « il y a huit ans ». Évidemment que la bourde n’a pas échappé aux nombreux téléspectateurs du média à capitaux publics, si elle n’a pas fait le tour du monde. C’est alors que le directeur de la télévision nationale, Mathieu KOUMBA est récemment monté au créneau pour présenter les regrets et les sincères excuses de sa chaîne au président gabonais, à sa famille et au peuple gabonais. La jeune journaliste mise en cause, a reçu une demande d'explication suivie d'une interdiction d'antenne jusqu'à nouvel

ordre. Journaliste-reporter depuis 2014, c’était la première semaine pour Wivine de passer à la présentation des journaux télévisés. Ce lapsus sinon cette faute professionnelle, sur une chaîne nationale de surcroit, a de quoi surprendre et laisse désormais planer le mystère sur sa carrière. Cette bévue en rappelle une autre, celle dont s’était fendue Adèle MBALLA, journaliste à la Télévision nationale camerounaise ; Alors que la liste des collaborateurs d’Edouard PHILIPPE était prévue être dévoilée 2 jours après, Adèle MBALLA, directrice de l’information à la télévision nationale avait présenté un Gouvernement français par le menu et sans hésitations. Elle en avait immédiatement été écartée de son poste de présentatrice attitrée du journal de 20H30 à la CRTV.