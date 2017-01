Cameroun - Dorothée Danedjo Fouba: La diplomate camerounaise de Mozilla

C’est le rêve de Dorothée Danedjo Fouba. Cette journaliste multimédia sénior est originaire de l’Extrême-Nord. La trentaine, elle dispose de plusieurs autres cordes à son arc : Ingénieure d'éducation aux médias, nouveaux médias en ligne plus précisément, bloggeuse sur les Tic et enseignante de technologies nouvelles et de social media management. Le déclic pour les Tic vient non seulement de son esprit de découverte et d'apprentissage mais aussi de la curiosité journalistique et du désir de spécialisation dans une niche professionnelle. « C’est un domaine très peu couru. Ceci m'a motivée à m'y lancer. Même si au début, je faisais un peu de suivisme parce que mes frères avaient un faible pour l'utilisation de l'ordinateur quand nous étions au secondaire à Douala», explique notre interlocutrice. Par la suite, Dorothée Danedjo Fouba a expérimenté des outils et méthodes nouveaux au niveau du supérieur à Yaoundé. Des ingrédients qui ont été

d’un apport nonnégligeable sur le plan professionnel, puisqu’elle s’est appropriée ces technologies avec l’aide de celui qu’elle considère comme son coach, Gaetan Fouba Izane, son frère cadet. « C’est lui qui m'a appris les notions sur le blogging et certains logiciels libres et open source pour mon boulot et c’est comme ça que la longue aventure vers la spécialisation a commencé », ajoute-t-elle. Pour celle dont le rêve est de devenir une bloggeuse hors pair, la récolte n’a pas tardé. Dans sa besace, un certain nombre de distinctions dans le domaine du blogging, du journalisme multimédia comme de l'entrepreunariat numérique en général. « Je suis Mozilla Rep et ambassadrice régionale technovation suite à la prestigieuse distinction du gouvernement américain dénommée Techwomen Emerging Leaders en 2014 », confie la cyber journaliste. Elle a aussi l’un des meilleurs profils de femmes qui émergent dans le leadership numérique féminin dans le monde depuis 2014. « J’ai été incubée à Mozilla Corporation aux Etats-Unis pendant six semaines. Au terme de cette expérience à la Silicon Valley, j'ai tenu à parachever quelques-uns des projets professionnels que j'avais à cœur à ce moment là », conclut la passionnée des Tic. Son premier chantier personnel a été de réussir à développer une communauté de volontaires pour Mozilla au Cameroun en moins de six mois et de booster la communauté Mozilla Africa. Grâce à elle, on retrouve plus de 70 Mozilliens au Cameroun. Et la liste des projets de Dorothée Danedjo Fouba est loin d’être exhaustive.