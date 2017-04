Cameroun - Chine: Bientôt la suppression du visa d'entrée

A partir du Cameroun ou de la Chine, la circulation des ressortissants des deux pays va bientôt connaître un nouveau palier. Lejeune Mbella Mbella l’a laissé entrevoir face aux députés la semaine dernière. A l’hémicycle de Ngoa-Ekelle (Yaoundé), le ministre camerounais des Relations extérieures (Minrex) est allé défendre un projet de loi. Il s’agit de celui autorisant le président de la République à ratifier l’accord entre le Cameroun et la Chine relatif à la suppression réciproque de l’obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service. « Cet accord vise trois objectifs. D’abord renforcer la coopération diplomatique entre le Cameroun et la Chine. Ensuite, renforcer l’état de nos relations de coopération bilatérale. Enfin, il s’agit d’ouvrir le boulevard pour la réalisation de grands projets chinois dans notre pays et l’ouverture de nos compatriotes vers la Chine pour le renforcement des capacités», a déclaré le Minrex face

aux parlementaires. « En clair, a-t-il ajouté, il y a le renforcement de la coopération diplomatique entre deux pays qui entretiennent des liens vieux de 46 ans. Ensuite la consolidation des rapports bilatéraux entre le Cameroun et la Chine. Il s’agit enfin de faciliter la réalisation des grands projets de la Chine dans notre pays en même temps qu’il faut faciliter les mouvements des Camerounais en direction de la Chine, dans le but de renforcer leurs capacités». Tout est par ailleurs mis en œuvre entre les deux parties pour éviter tout dérapage dans l’application de l’accord signé le 07 juillet 2016 à Yaoundé. Trois grands points guident la nomenclature dudit document. Il s’agit premièrement d’une disposition encadrant les mouvements des ressortissants des États parties non accrédités sur le territoire de l’autre partie. Ces derniers pourront alors entrer sur le territoire de l’autre État, y transiter, y séjourner, ou en sortir sans visa, pour une durée ne dépassant pas 30 jours. En deuxième lieu, il y a celle permettant aux détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission, qui pourront entrer sur le territoire dudit État ou y séjourner, pendant la durée de leurs fonctions sans visa, à condition que les procédures d’accréditation usuelles soient accomplies dans les 30 jours de leur première installation. La troisième et dernière disposition traite du déplacement des membres du gouvernement et assimilés, ainsi que les officiers supérieurs ayant au moins le grade de général. On se souvient des paroles de Wei Wenhua en janvier dernier. Au sortir d’une audience à lui accordée par Paul Biya, le président camerounais, le diplomate chinois avait expliqué que «face à la conjoncture internationale jugée complexe, les autorités de son pays et celles du Cameroun mettraient tout en œuvre pour porter sans cesse la coopération stratégique sino-camerounaise à un niveau plus élevé, afin de contribuer davantage au bien-être de leurs deux peuples». Avec l’introduction d’un projet de loi tel que celui évoqué supra, on peut lire la concrétisation de ces propos.