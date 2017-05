Françafrique: Emmanuel MACRON a déjà joint deux présidents africains

C'est ce jeudi 11 mai que le nouveau patron de l'Élysée passe son tout premier appel en Afrique, il était pour le roi Mohammed VI; ce qui a un peu de quoi surprendre car on se souvient que dans le courant de sa campagne, il était allé à Tunis et Alger, mais pas à Rabat.

Ce vendredi 12 mai, Emmanuel MACRON a effectué son deuxième appel franco-africain, au bout de la ligne, son homologue sénégalais, Macky Sall. Si ces appels étaient juste la réplique à leurs messages de félicitation, il n'en a pas fait plus (deux) avec l'intention de les multiplier pour échanger avec d'autres présidents et premiers ministre du continent africain dans les jours qui viennent. Le President camerounais en sera indubitablement tant Paul Biya a adressé ses félicitation au jeune macron-39 ans- le 08 mai dernier.

Pour l'heure ces appels sont symboliquement adressés aux cadres «

francophones, mais il n’oubliera pas les anglophones. » ont indiqués des proches du président. À noter que la passation de pouvoir aura lieu ce 14 mai 2017.