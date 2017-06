Cameroun : Philémon ZO'O ZAME prend les rênes de l'ART

18 ans qu’elle existe, c’est ce 08 juin 2017 que l’ART connait son deuxième Directeur Général. Jean Louis BEH MENGUE(qui depuis sa création est aux commandes(vient d’être remplacé par Philémon ZO’O ZAME. Il quitte donc le poste de Secrétaire General du Ministère des travaux publics qu’il occupe depuis un peu moins de 7 ans pour cette nouvelle mission. Si l’ingénieur d’Etat des mines était déjà impliqué proprement révision du code minier entre autres initiatives relatives au réseau routier, il s’attellera désormais à gérer une institution qui, loin de là, assure la régulation, le contrôle et le suivi des activités des exploitants et operateurs du secteur des télécommunications et veille également au respect du principe d’égalité de traitement des usagers. Pendant que de beaux jours se découvrent à Philémon ZO’O ZAME, c’est certainement la tourmente qui habite son prédécesseur. En effet, dans l’une de nos publications de janvier 2015, nous relayions

des accusations du Conseil Supérieur de l’Etat à l’endroit de Louis BEH MENGUE, il lui était reproché de faire main basse à l’Etat par sa politique de Gestion, la gestion des sanctions pécuniaires respectives de 4.140.440.000 FCFA et 523 220 000 FCFA infligées à Orange Cameroun S.A. et Mtn Cameroon en avait été une illustration marquante. C’est dire qu’il ne faudra pas attendre longtemps pour le voir solder ses comptes avec la justice après cette mutation.