Cameroun : Louis Roger Njipendi Kouotou nommé PCA de la CAMAIR-CO

La décision aussitôt rendue a été mise en exécution par le ministre des transports Edgard Alain MEBE NGO’O en marge de la session extraordinaire du conseil d’administration de la CAMAIR-CO, qui a eu lieu ce 24 avril 2017 à Yaoundé. Le président de la république Paul BIYA « m’a donc instruit de faire exécuter cette décision dans le cadre d’une session extraordinaire du conseil d’administration, c’est ce que je viens de faire… j’ai donc saisi l’occasion pour exprimer la gratitude du gouvernement au conseil d’administration sortant » dixit le ministre des transports. C’est donc Louis Roger Njipendi Kouotou qui était jusqu’ici membre du conseil d'administration de la Cameroon Development Corporation (CDC) qui prend les rênes de la Cameroon Airlines Cooporation. À en croire Edgard Alain MEBE NGO’O, le quinquagénaire « arrive à point nommé pour accélérer l’implémentation des options que le président de la république a définie » traduits entre les

lignes du plan de relance de la compagnie (proposé par le constructeur Boeing) qu’il a validé depuis huit mois déjà et pour ramener l’ordre et la sérénité au sein de l’institution. Outre les dettes de l’entreprise, ce sont un peu plus 138 milliards de FCFA qu’il faudra impérativement mettre à contribution pour la réussite du plan de relance dévoilé le 20 mars dernier.A l’aube du conseil d’administration de la CAMAIR-CO, la rumeur s’est pressée de prédire un renouvellement au sein de l’équipe dirigeante, notamment à la direction générale, mais Ernest DIKOUM a été maintenu et c’est indubitablement à la surprise générale que le constat de la nomination d’un nouveau Président du Conseil d’Administration a été fait. Un décret présidentiel en date du 04 juillet 2016 le nommait Représentant de la Présidence de la République conseil d'administration de la Cameroon Development Corporation (CDC), un autre, celui de ce 24 avril 2017 a porté Louis Roger Njipendi Kouotou au poste de PCA de la Camair-Co. Il prend la suite de Mefire OUMAROU en poste depuis le 22 août 2016.Ce changement au sein de la compagnie « porte-drapeau du pays » fait suite à un autre bien récent. On se souvient encore que pas plus tard que ce 19 avril, le ministre des transports signait l’acte d’acquisition de deux Boeings 737_700 jusqu’ici loués par l’état. Pas osé d’y voir la genèse d’une marche qui va mener au décollage « vrai » de la compagnie nationale de transport aérien.