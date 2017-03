Afrique Centrale: Les réserves de change baissent à 56,8%

L'on n’en sait rien de son niveau de 2015, mais le taux de couverture extérieure de la monnaie de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) a baissé à 56,8% en décembre 2016, révèle la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac), dont le Comité de politique monétaire a tenu, mercredi dernier à Yaoundé, sa toute première session ordinaire de l’année en cours. Cette révélation vient ainsi conforter les inquiétudes de la Directrice générale du Fonds monétaire international (Fmi), Christine Lagarde, qui, le 23 décembre dernier, avait tiré la sonnette d’alarme devant les plus hautes autorités de la Cemac, en affirmant que les réserves de change des six pays de la Cemac ne pouvaient plus couvrir que deux mois d’importations. Cette érosion significative des réserves de change est principalement due aux contreperformances du secteur pétrolier, lesquelles se combinent aux coûts économiques du maintien de la sécurité dans

les pays comme le Cameroun, le Tchad et la République centrafricaine. En clair, les pays de la Cemac, qui grâce au boom pétrolier disposaient jadis de réserves confortables parfois au-delà de 100% dans le comptes des opérations de la Beac à Paris, ne bénéficient plus d’une grande marge de manœuvre à moyen et long termes pour ce qui est de leurs importations. S’il est vrai que ce taux est encore largement supérieur à la norme statutaire de 20%, des réformes s’imposent dans l’urgence, conformément au Programme des réformes économiques et financières adopté le 23 décembre à Yaoundé par les chefs d’Etat de la Cemac et le Fmi – sous réserve d’une remontée éventuelle des cours du brut, qui pourrait porter les réserves de change à 64,8% à fin 2017, comme le projette la Beac. Engagés dans un vaste programme infrastructurel, les pays de la Cemac doivent « créer des conditions pour que notre argent sorte. Il faut également un niveau de sous-traitance qui soit élevé pour que, même si on admet qu’une partie sorte, parce qu’on n’a pas les compétences qu’il faut, il faudrait quand même des entreprises nationales qui participent de manière à pouvoir créer l’emploi de façon que ça se partage à l’intérieur de la Cemac », propose le gouverneur de la Beac, Abbas Mahamat Tolli. Plus globalement, les effets défavorables de la crise économique que traverse la Cemac depuis trois ans sont tels que, en 2016, la croissance a plongé à 0,2%, contre 1,7% en 2015. De même, la sous-région enregistre un creusement de son déficit budgétaire à 5,6% du Pib, contre 3,3% un an plus tôt. Pour les perspectives 2017, la Beac prévoit une reprise de la croissance économique réelle, avec un taux de 1,6.