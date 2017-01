Cameroun - Cinéma: Canal Olympia remettra la moitié de la billetterie vendue aux producteurs locaux

Qu’est-ce qui explique le déploiement d’un tel investissement dans la ville de Douala ?

Ouverte depuis mercredi 18 janvier 2017, cette salle de cinéma et de spectacles est une salle de 300 places et une scène qui permet de faire des concerts et spectacles à l’extérieur pour plusieurs milliers de personnes. Ce qui permettra aux films camerounais et aux acteurs camerounais du cinéma d’avoir un endroit où se produire et de rencontrer leur public. Cette salle a pour vocation d’appartenir à un réseau de dizaines de salles dans toute l’Afrique. Et donc, les meilleurs films camerounais, pourront aussi trouver leurs spectateurs dans toutes les autres salles. Car, toutes les autres salles auront la même programmation. On espère aussi que ça va permettre de créer des ponts culturels et de promouvoir la culture camerounaise au-delà du Cameroun.



Quels types films y seront diffusés ?

Des films de tous

types (comédies, jeunesse, actions, thrillers, africains, camerounais, etc.), en langue française ou anglaise, sous-titrés ou doublés. Bref, des films qui sont produits soit en Europe, aux Etats-Unis ou en Afrique. On compte proposer une multitude de programmations qui, je l’espère, plaira au public camerounais.Une place importante. D’ailleurs, nous irons à la rencontre de tous les producteurs camerounais. On sera présent au Fespaco à Ouagadougou, en février et début mars 2017. Pour justement repérer les films qui pourront trouver leurs places dans la programmation panafricaine de Canal Olympia. J’ai vu qu’il y a des films camerounais au Fespaco, qui vont certainement y être primés. Donc, ce sera vraiment des pièces de choix, pour les montrer dans nos salles.

Combien le groupe Vivendi a-t-il investi dans cette salle ?

La partie bâtiment a coûté environ 500 000 euros (environ 350 millions de FCFA). Mais il faut ajouter à ce montant, celui du matériel qui a été importé (équipements numériques, fauteuils, traitement acoustique, le son Dolby 7,1, l’écran) et également tout le matériel électrique. Parce que cette salle est éco-responsable. Elle alimentée en énergie solaire. Nous avons des panneaux solaires et des batteries qui permettent de stocker l’énergie solaire pendant la nuit. Ce qui fait qu’aujourd’hui, il

fait nuit, mais il y a la lumière et de l’air conditionné dans la salle.



Combien de salles de cinéma, le groupe Vivendi est-il prêt à construire au Cameroun ?

Pour l’instant, c’est notre deuxième salle au Cameroun. Parce qu’il y a une première salle qui a été inaugurée à Yaoundé, le 14 juin dernier. Celle de Bessenguè est donc la deuxième. Et nous sommes en train de construire une 3è à Yaoundé. Nous avançons pour en faire de plus en plus. La difficulté, c’est de trouver un terrain, parce qu’il s’agit de salles qui prennent assez de places.



Combien d’emplois cette salle a-t-elle généré?

C’est six emplois directs (tous des nationaux) et plusieurs dizaines d’emplois indirects. En plus, c’est une entreprise camerounaise des BTP, qui a construit cette belle salle de cinéma et de spectacles.



Que recevront en retour les producteurs locaux dont les films seront diffusés ici ?

Cette salle va créer un écosystème pour que les producteurs puissent vivre de leurs productions cinématographiques. Car le modèle d’une salle de cinéma, c’est que nous négocions avec les ayants-droits des films, pour diffuser leurs films dans nos salles. Et s’ils sont d’accord, on partage le chiffre d’affaires de la billetterie cinéma. En fait, le fait que les gens vont payer ici pour voir les films, il y a 50% du chiffre d’affaires de la billetterie qui va aux producteurs de films.



Propos recueillis par JRD