Cameroun-Finexs Voyages : chronique d'une extorsion ignoble de clients VIP

Coups de gueules et de poings, vêtements froissés voire lacérés, il fallait être des clients VIP entendez, ceux qui paient le mieux à Finexs Voyages, pour « profiter » de ce service certainement digne des personnes privilégiées dans cette agence de transport. Ces « Very Important Persons » ne se sont pas chamaillés entre eux ce 09 avril 2017, mais bien avec des personnels de Finexs qui tantôt les intiment de reculer, d’avancer, les bousculent de force, mais surtout scandent « il faut ajouter tes 1000 FCFA » avant d’être admis dans le Bus, voilà la pomme de discorde, mais l’origine de cette avanie n’est pas tant une affaire d’argent. Bien que s’étant régulièrement acquittés de leurs frais de déplacement, à 11H pour être précis, ce n’est qu’à 15H55 que des camerounais ont pu prendre la route, pour ceux qui, du haut de leur exaspération, se sont quand même

pliés à la hausse irrégulière et circonstancielle de tarif imposée par la direction de Finexs Voyage. Ce retard a pourtant entièrement été planifié par les personnels de cette compagnie.En effet, conscients de ses capacités d’accueil, l’agence de transport n’a pas boudé son plaisir devant l’occasion de retenir le plus grand nombre de clients présents dans ses locaux depuis 11h. Quoi de plus malin que de les rassurer à tous qu’ils seront des passagers du bus VIP dont le départ est imminent (12H30). La farce fait recette et les tickets de voyage s’envolent à la vitesse de croisière, ce n’est qu’au décollage de l’appareil, sans eux, que des VIP se rendent compte qu’on leur fait l’honneur d’attendre, du moins que « ce n’est qu’à 13 H 30 que vous pourrez prendre la route ». A cette heure justement, ils se rendent compte qu’aucun engin n’est pelotonné sur la piste d’embarquement, qu’ils sont embarqués dans la seconde farce, ce qui provoque des levées de bouclier, des guichets sont envahis, ambiance que va passablement apaiser le fameux bus de 14H, qui klaxonne au bonheur de quelques uns, mais fait clignoter la rage de bien d’autres, pourtant annoncés dans l’embarquement de 14H. Comme on pouvait s’y attendre, à 15H, aucun bus ne s’est pointé mais seulement coup de théâtre « Quelques minutes après, nous sommes informés que notre bus a des soucis techniques [et que, NDLR] Pour avoir accès au bus de dépannage nous devons ajouter 1000 FCFA [à défaut, NDLR] de se faire classer dans les bus classiques de 2 500 FCFA ou standard 3 000 FCFA » s’époumone un des passagers. S’ils ne « comprennent pas pourquoi ils doivent être pénalisés doublement, c'est-à-dire du retard et en plus financièrement » ils comprennent indubitablement que ça en trop pour être digéré puisqu’ils signifient poliment leur courroux à l’administration, qui ne verra sans doute que des billets de 1000 FCFA à perdre. La hiérarchie se présente en effet pour réitérer « sa solution » ; « le paiement obligatoire de la somme a l'entrée du bus. ». C'est alors que des joutes verbales ont pu engendrer des empoignades entre les personnels (hôtesses, vigiles, et administratifs) et les clients, de surcroît des VIP.L’escarmouche a compté ses blessés et ses dévêtus, mais il n’en a pas été autrement ; n’ont pu embarquer à 15H55 que ceux des passagers qui se sont acquittés des 1000 FCFA supplémentaires exigés, ce qui a exceptionnellement porté à 6000 FCFA le tarif VIP. A noter que ceux des passagers désillusionnés qui ont souhaité être remboursés sont restés à l’agence de Douala et sans doute pas moins prêt à se livrer à un affront pour que soient respectés leurs droits (s’ils y’en a chez Finexs). En clair comme en crypté des agences de voyages à l’image de Finexs priorisent tellement leurs gains au mépris de la satisfaction de leurs clients qu’on peut se demander, à raison, si elles estiment ne serait-ce que le prix d’une vie !