Turquie : triplé pour le « vétéran » camerounais, Samuel Eto'o

A 36 ans, Samuel Eto’o reste un buteur hors du commun et l’a prouvé ce dimanche avec un triplé dans le Championnat turc.

Samuel Eto’o a signé un triplé en 28 minutes ce dimanche, pour guider Antalyaspor vers une large victoire sur le terrain d’Adanaspor (5-2). Il n’avait plus marqué, souligne l’Equipe, trois buts dans un match depuis 2014, avec Chelsea. A 36 ans, le Camerounais a une nouvelle fois démontré sa panoplie de buteur, avec un but de renard, une réalisation superbe après un festival à l’entrée de la surface, puis une reprise de volée efficace sur corner.

Avec 46 points, Antalyaspor peut encore rêver à une quatrième place (synonyme de tour préliminaire de Ligue Europa) et peut remercier Eto’o, troisième meilleur buteur du Championnat (14 réalisations).