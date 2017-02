Cameroun: Le haut commissariat des refugiés nie son implication dans les opérations de rapatriement survenues dans l'Extrême-Nord

Les sites d’informations apanews et camerpost ont dans des récentes publications, indiqué que le HCR a participé dans la vaste opération qui a conduit du 10 au 15 février 2017 au refoulement d’un nombre important de refugiés nigérians des villes de Kerawa et Kolofata dans la région de l’extrême du Cameroun. En réponse à ces révélations, l’organisation s’est fendue d’un communiqué pour informer l’opinion nationale et internationale qu’elle n’a pas orchestré ni été impliquée dans ses actes qui se trouvent être aux antipodes de ses objectifs. C’est avec la plus grande stupéfaction que le haut commissariat des refugiés au Cameroun a reçu cette information qui est dès lors classée au premier rang de ses préoccupations.

Le HCR est conscient des défis sécuritaires à relever dans la région de l’Extrême-Nord du fait des attaques répétitives de la secte Boko Haram. Sa mission quotidienne est plutôt de mener des actions de

plaidoyer auprès des autorités camerounaises afin que l’accès à l’asile pour les refugies soit respecté autant que le principe international de non refoulement pour les demandeurs d’asile.La preuve la plus actuelle et la plus factuelle qui peut servir à corroborer ce démenti c’est assurément l’Accord Tripartite relatif au rapatriement librement consenti des réfugiés nigérians vivant au Cameroun, qui sera signé ce 02 Mars 2017 à Yaoundé entre les Gouvernements de la République du Cameroun, la République Fédérale du Nigéria et le HCR. Cet Accord établit les conditions, procédures et modalités pour le retour volontaire dans leur pays d’origine, d’un peu plus de 85 000 réfugiés nigérians (dont 72% dans le camp de Minawao) vivant dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun. Également, le texte va garantir le rapatriement libre et volontaire pour les refugiés et respectera les conditions de sécurité et de dignité pour leur retour au Nigéria. Ce qui induit que seuls les refugiés qui auront formellement formulé le vœu d’être rapatriés le seront. Les autres n’y seront guère contraints mais leur statut de réfugié continuera à être reconnu par les trois parties à l’Accord.Entre les lignes de la note, le haut commissariat des refugiés au Cameroun exprime sa profonde gratitude aux autorités camerounaises, et notamment aux Gouverneurs des Régions de l’Extrême Nord, de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord inlassables dans la quêtes des solutions pour assurer la sécurité et le mieux-être des réfugiés et du personnel humanitaire intervenant dans ces Régions. Une mission à laquelle il est autant rompu et ne saurait s’en départir.