Cameroun - Dénonciation: Me ACHET NAGININI accusé d'escroquerie et d'abus de confiance aggravés dans la succession de feu Manda fils

Maitre Achet Nagnini Martin Luther King est connu du grand public comme étant l’avocat de l’ancien administrateur directeur général de la CAMAIR Yves Michel Fotso. Depuis quelques temps, certains ayant-droit de l’ex Maire de l’arrondissement de Yaoundé 3 - Manda fils - l’accusent de faire des basses manœuvres autour de la succession de leur père, décédé le 12 septembre 2015.

L’avocat est soupçonné par les fils du défunt, d’entretenir le dilatoire dans la succession de son client, leur géniteur. C’est la substance d’une correspondance adressée le 11 Avril dernier, au Ministre de la justice Laurent Esso, au bâtonnier de l’ordre national des avocats Me Ngnié Kamga, à la commission nationale anti-corruption, à la DGSN, au SED, ainsi qu’à la commission nationale anti-corruption.

Délit d’initié

De cette note de dénonciation dont 237 online a pu se procurer copie, on retient qu’avant la disparition de feu Manda fils.

Son avocat Me ACHET NAGNINI avait obtenu de lui, par abus de faiblesse, des fortes sommes d’argent, de nombreux terrains- notamment un lot de plus de 4000 m2, objet du titre foncier N-25632 du département du Mfoundi- et de multiples dons divers.Du vivant de l’ancien Maire, plusieurs comptes bancaires avaient ainsi été ouverts à la demande de l’avocat. On cite en guise d’exemple, un compte d’une quarantaine de millions de FCFA, que Me ACHET tenait pour son client à AFIB S.A, une microfinance ou il serait à la fois actionnaire et conseiller juridique.Bien plus, le conseil de l’ancien Maire d’Efoulan de 1996 à 2002 est formellement accusé de semer la zizanie entre les enfants de feu Manda Fils, de dissimuler le testament du défunt. Dans l’optique de continuer à ponctionner la succession et afin que le pot aux roses ne soit jamais découvert.