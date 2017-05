Cameroun: Kribi et Douala, deux ports pour conquérir la côte ouest-africaine

Le Cameroun a décidé d’orienter ses ports vers la complémentarité pour éviter d’avoir deux infrastructures nationales installées dans une concurrence qui peut s’avérer contreproductive. C’est l’un des volets de l’accord-cadre de coopération signé vendredi 5 mai à Kribi entre d’une part, Cyrus Ngo’o, directeur général du port autonome de Douala (PAD), et d’autre part Patrice Melom, directeur général du port autonome de Kribi (PAK). Selon le ministre des Transports (Mintrans), Edgar Alain Mebe Ngo’o, la complémentarité entre le PAK et le PAD est une option stratégique du gouvernement qui voudrait capitaliser les atouts de chaque port pour affronter la concurrence qui devient exacerbée sur la façade atlantique d’Afrique. « Cela permet d’améliorer leur compétitivité et celle de l’économie camerounaise dans son ensemble, en vue d’un meilleur positionnement concurrentiel sur la côte ouest africaine », explique le Mintrans. Il s’agit donc, à travers la mise en place d’une plateforme d’échange

et de synergie d’actions, d’assurer aux deux entités portuaires, une cohabitation harmonieuse et bénéfique. L’accord-cadre de coopération signé entre le PAD et le PAK se présente ainsi comme le marqueur de la complémentarité des ports camerounais inscrite dans la réforme portuaire de 1998 qui a consacré l’éclatement de l’ex office national des ports du Cameroun (ONPC) en quatre ports autonomes (Douala, Limbe, Kribi et Garoua). « La dynamique de faire du Cameroun un hub portuaire sera portée par le PAK et le PAD. Douala et Kribi doivent, ensemble, constituer une plate-forme logistique sûre et sécurisée au service de l’économie nationale, mais également des économies de la sous-région voir au-delà », indique Edgar Alain Mebe Ngo’o. Cette complémentarité est d’autant plus nécessaire que la création d’un port en eau profonde à Kribi vise à combler les défaillances du port d’estuaire de Douala dont les capacités nautiques ne permettent pas d’accueillir les navires d’un certain gabarit. Selon un expert portuaire, on pourra même envisager une spécialisation, voire une segmentation du marché. Dans ce contexte, le port de Kribi sera davantage orienté vers l’international pour servir d’avant-port à celui de Douala qui pourrait ainsi s’imposer sur le cabotage sous-régional. Le Mintrans a d’ailleurs annoncé la mise en place imminente d’une ligne de cabotage pour le transfert des marchandises entre les deux ports. D’après l’accord, les deux parties s’engagent à travailler conjointement à travers l’échange d’expérience dans des domaines tels que l’élaboration des plans stratégiques de développement des activités industrialo-portuaires, la gestion, l’exploitation portuaire, le développement des ressources humaines, la planification, le développement, l’aménagement et la construction des infrastructures portuaires et des plateformes portuaires et logistiques. Pour mettre en œuvre ces directives, des concertations sont prévues pour se tenir en tant que de besoin. « Un comité mixte assisté d’un secrétariat technique et d’une équipe opérationnelle mixte sera créé pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord », précise le document cadre.