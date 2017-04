Ahmed Abba, correspondant de RFI condamné à 10 ans de prison

C’était un véritable concours de patience, le 24 avril au militaire de tribunal Yaoundé. L’affaire Ahmed Abba pourtant programmé en première position a été appelée autour de 18h. La collégialité conduite par le magistrat Edou Mewoutou fait son entrée. L’assistance se lève. Le correspondant de RFI, habillé d’une gandoura marron rejoint le box des accusés. En moins de cinq minutes la sentence tombe : 10 ans de prison pour Ahmed Abba assortis d’une somme d’un peu plus de 55 millions de FCFA au titre des dépens (montant dépensé par le Ministère public dans ce procès qui a duré 23 mois et 18 audience). Dans le détail, le tribunal statuant en collégialité a déclaré à l'unanimité Ahmed Abba non coupable de faits d'apologie du terrorisme. Mais, l’a déclaré coupable pour acte de non dénonciation d'actes de terrorisme et utilisation de produits issus du terrorisme. Le tribunal a interdit au condamné

de faire des déclarations publiques et dans la presse. Il a été décidé qu’au cas où il ne paie pas les dépens, il sera exercé une contrainte par corps. Par ailleurs, certains de ses appareils, laptop ou disque dur seront saisis pour exploitation. Et pour cause, le Ministère public a réussi à démontrer que le correspondant de RFI a souvent été en contact avec des terroristes de Boko Haram. Qu’il échangeait souvent eux par téléphone et par mails. L’accusation avait alors requis la peine privative à vie pour tous ces éléments à charge. Selon le Commissaire du gouvernement, Nzie Pierrot Narcisse, « l'accusé était en intelligence avec l'ennemi, la secte Boko Haram. C'est lui qui donnait les positions stratégiques de nos forces de défense à l'ennemi. D'où vient-il que l'accuse soit en contact avec la secte Boko Haram? Comment ils ont fait pour se communiquer les numéros de téléphones? On a trouvé dans l'ordinateur portable de M. Abba des éléments qui prouvent sa culpabilité. On a retrouvé dans son ordinateur des messages codés. Ce qui constitue des actes de complicité avec les terroristes et de non dénonciation ». Pour la défense, Me Charles Tchoungang, avait plaidé pour une peine de moins de dix ans. « Mon client est un délinquant primaire. Il a eu une tenue exemplaire tout au Long de ce procès. Il a un casier judiciaire vierge. L'accusation n'a pas pu démontrer que M. Abba a un quelconque lien avec les terroristes. Il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. En ces temps où le Cameroun subit les affres de terrorisme, le gouvernement est frileux. Et c'est une erreur judiciaire dont est victime mon client qui faisait son travail de journaliste. Et la loi sur la communication sociale l'autorise à protéger ces sources. Nous demandons respectueusement à la Cour de tenir compte des circonstances atténuantes et de prononcer une peine inférieure à dix ans car notre client est innocent. » Mais la défense n’a pas été suivie dans sa requête. Ahmed Abba travaillait pour Radio France internationale (RFI) à Maroua, à l'Extrême-Nord du pays, à la frontière avec le Nigeria et le Tchad. Cette zone très sensible a subi de nombreuses attaques de Boko Haram. Le journaliste, qui parlait régulièrement de l'organisation jihadiste dans ses reportages pour la radio, était installé à Maroua depuis un an quand il a été arrêté. Ahmed Abba a été placé en détention pour complicité de terrorisme et maintenu au secret pendant plusieurs mois, « torturé » selon son avocat, qui dénonce « la vacuité du dossier ». La défense de Ahmed Abba qui clame toujours l'innocence de notre confrère a déjà annoncé qu'elle fera appel.