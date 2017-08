Cameroun: Cam Iron obtient une rallonge de 6 mois sur le projet de Mballam

La junior minière australienne, Sundance Ressources, a annoncé le 31 juillet qu’il a signé un accord avec le gouvernement du Cameroun en vue de prolonger de six mois sa convention sur le projet minier de Mbalam (35 millions de tonnes de fer). Ceci, jusqu’au 26 janvier 2018. « Une autre extension de six mois supplémentaires sera octroyée si Sundance peut démontrer le progrès dans la recherche de financement du projet isolément ou avec un partenaire louable », indique le communiqué de la multinationale. Le présidentdirecteur général de Sundance, Giulio Casello, lui, déclare : « Nous sommes heureux avec l'extension de la période, mais aussi du partenariat qui a été renforcé par le Premier ministre du Cameroun et ses équipes aux réunions récentes au Cameroun ». En effet, Giulio Casello ne peut qu’être heureux car, le permis d’exploitation sur le site de Mballam devait expirer le 27 juillet 2017. La

Junior minière s’est d’ailleurs vuretirer le volet construction du terminal minéralier de Mbalam au profit d’une entreprise chinoise, le 10 juillet 2015, faute de mobilisation financière. La multinationale avait elle-même déclaré que sa capacité de lever des fonds était régressive, allant de 14,4 millions de dollars (environ 72 milliards de FCFA) au 30 juin 2014 à 13,7 millions de dollars (près de 68,5 milliards de FCFA) au 30 juin. Pour cela, Sundance a donc dû procéder à des mesures d’austérité : réduction de 10% du salaire de ses cadres, gel de certains émoluments, réduction de 40% de ses effectifs et du nombre d’expatriés au Cameroun et au Congo et réduction de 80% des contractuels. C’est un énième report que connaît le projet minier de Mbalam, dans la région de l’Est. Le 13 janvier 2016, la junior minière australienne Sundance Resources, maison mère de l’entreprise camerounaise Cam Iron, a annoncé à travers un communiqué de presse, qu’elle « a été informée que le projet de signature d’un contrat entre le gouvernement de Cameroun et une entreprise chinoise (China Gezhouba Group Company : Ndlr) de travaux publics pour construire le port et l'infrastructure ferroviaire pour le projet de minerai de fer de Mbalam-Nabeba situé au Cameroun et le Congo a été reporté ». Toujours selon Sundance, l'entrepreneur chinois sélectionné par le gouvernement camerounais a informé qu'il continue à soutenir le projet, mais a demandé un ajournement de la signature du contrat jusqu'à ce que des conditions du marché s'améliorent et le financement soit plus avancé. Sundance a fait une autre révélation selon laquelle elle attendait que le contrat final entre l’entreprise chinoise et le gouvernement du Cameroun soit signé au cours de la première semaine du mois de décembre 2015. « L'ajournement était inattendu pour Sundance et le gouvernement du Cameroun au regard des avancées récentes faites sur le contrat prêt pour exécution », précise la compagnie minière australienne. Néanmoins, veut rassurer la compagnie, « Sundance et le projet [de Mbalam] continuent d’avoir le soutien tant des gouvernements du Congo que du Cameroun ». La maison mère de CamIron ajoute qu’elle est actuellement sur l'impact que cet ajournement aura sur le projet minier et fera un compte-rendu à ses actionnaires à court terme, une fois que cette évaluation a été faite. Ainsi, donc, le contrat entre l’Etat du Cameroun et China Gezhouba Group Company est désormais conditionné à une amélioration des cours du minerai à l’horizon 2017, si tout se passe normalement.