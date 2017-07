Cameroun: Abdouraman Hamadou en colère après un article du journal Mutations

Le chef de fil de l’opposition au bureau actuel de la Fécafoot n’a pas apprécié.

En photo, Abdouraman Hamadou Babba fait la Une du quotidien Mutations. «Abdouraman défie l’Etat et la Fifa » est le titre qui barre la Une de l’édition d’hier mercredi 05 juillet 2017. Dans le papier qui est publié à l’intérieur du journal, l’auteur fait un petit rappel historique des médiations que le gouvernement camerounais et la Fifa ont menées pour tenter de mettre fin à la crise que traverse la fédération camerounaise de football depuis 2013. Ces médiations ont jusqu’ici échoué, à cause d’Abdouraman accuse Mutations.

D’ailleurs, le journal s’interroge « Que veut finalement Abdouraman Hamadou ? » «Après l’élection qui a porté Sidiki Tombi à Roko à la présidence de la Fécafoot, Abdouraman Hamadou est revenu à la charge en allant au Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun (Cnosc) pour relever les failles des statuts. Des réserves qui aboutiront à l’annulation de l’ensemble du processus électoral à la Fécafoot. Sauf que, s’appuyant sur la loi N°2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre des Sports et de l’Education physique, Bidoung Mkpatt avait indiqué que cette chambre a outrepassé ses compétences, en violation des règles de compétence, qui sont d’ordre public. Abdouraman Hamadou s’est rendu au Tas. Non satisfait du verdict du Tas, il écrit à la Fifa. Et à chaque fois, on constate qu’il pose un problème et il a une solution toute trouvée et ne veut pas respecter celle des instances sollicitées par lui» explique le quotidien Mutations.

Mise en colère devant une telle accusation, Abdouraman Hamadou a répliqué sans prendre de gants. « MUTATIONS est réellement devenu un journal de caniveau. Quel gâchis ! Quand on est habité par la haine et la logique identitaire, le résultat ne peut être que ce genre de torchon. J'espère que ça ne deviendra pas le "Journal des sept collines"» a vomi l’ancien haut cadre de la Fécafoot.

Pour une sortie de crise à la Fédération camerounaise de football, Abdouraman Hamadou Babba n’exige rien d’autre que l’application des décisions de justice qui invalident le dernier processus électoral à la Fécafooot.