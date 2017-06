Cameroun - Défaite des lions en coupe des confédérations: L'hommage manqué à Marc-Vivien FOE

On aurait célébré la qualification des lions conjointement avec la célébration de la disparition de Marc-Vivien FOE. Les champions d'Afrique se sont en effet inclinés face à la National Manshaft quelques heures seulement avant le jour même où le milieu de terrain camerounais tirait sa révérence au fil de la rencontre qui opposait son pays à la Colombie au Stade de Gerland (Lyon), dans le cadre de ce même tournoi. Déterminé, Marco s'était dit, à l'entame de la rencontre, prêt à se surpasser pour réaliser l'exploit de ramener le trophée de la coupe des confédération au Cameroun. La moisson en avait témoigné, le Cameroun eut raison de la Colombie sur le score de 1-0 à cette demi-finale, s'arrachant ainsi un ticket qualificatif-pour une première- pour la finale. Mais le champion s'effondre à 19 minutes du but, soit à la 71e minute de jeu pour ne plus jamais se relever. C'est

en deuil que le Cameroun livre la finale de la coupe des confédérations 2003 face à la France, les bleus l'emportent sur les poulains de Winfried SCHAEFER (1:0).14 ans après cette triste expérience pour les lions indomptables, c'est à Benjamin MOUKANDJO et ses camarades qu'est revenue sinon l'honneur, l'opportunité de rectifier le tir, de prendre la revanche de leurs aînés, ce d'autant plus que la France n'était pas en lice. Il n'en donc été rien au troisième jet du Cameroun à cette grande échéance. Les ambassadeurs de l'Afrique ont manqué suffisamment de zèle et le jusqu'au boutisme de Marco devant l'adversité, ils ont manqué l'expérience que revendiquait ce milieu de terrain exceptionnel, on peut finalement plaindre un sélectionneur national qui a été plus passif qu'actif au fil des différentes rencontres, eu égard une quasi-absence des changements dans la tanière, pourtant opportuns. Si on retiendra de cette coupe des confédérations, qu'elle fut celle pendant laquelle la disparition de Marco a été derechef et amplement remémorée (minutes de silence pendant la tournée du trophée, avant la première confrontation du Cameroun), on se souviendra aussi qu'elle a été celle au fil de laquelle la jeunesse est passée devant une belle occasion d'honorer sa mémoire en donnant à son pays le sacre pour lequel il perdit sa vie. Mais il demeure que ce collectif a réussi l'exploit sortir le onze national camerounais de l'ornière; en clair comme en crypté, grâce à cette génération montante qui a , contre toute attente, porté le Cameroun au sommet de l'Afrique, on a pu déconstruire le cliché vieux comme la lune qui laissait prospérer l'idée que TOUT N'ÉTAIT BON QU'AVANT DANS L'UNIVERS DU FOOTBALL CAMEROUNAIS. Il n'est donc pas vain d'en attendre pour les échéances qui pointent à l'horizon à savoir : la double confrontation avec le Nigeria les 28 août et les 2 septembre prochains, et le duel face l'Algérie le mois d'après dans le cadre des qualifications africaines pour la Coupe du Monde Russie 2017. A charge pour les champions d'Afrique de se remettre d'aplomb tant elles ne manquent pas, les occasions pour honorer proprement, au moyen d'exploits, les valeureux lions mort pour la cause du Cameroun.