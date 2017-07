Gohou Michel : « Moi je meurs je reviens »

"Jésus est venu une seule fois, il est parti et n'est plus jamais revenu. Mais moi je meurs je reviens, moi même j'organise souvent mes funérailles" c'est avec cette note d'humour que celui qu'on appelle aussi Koffi Gombo rassure, l'air enjoué, au micro de nos confrères de la CRTV se porter bien. Une réponse à la kyrielle de publications sur les réseaux sociaux qui invitaient l'Afrique à prier pour le repos de "l'acteur Gohu Michel [mort, ndlr] après seulement quelques jours de maladie." Une farce de plus relative de sa mort développe avec humour l'acteur "Moi même je meurs vite hein ! Il y a longtemps je suis mort. Cette année même on m'a déjà tué deux fois(...)". Évidemment que l'annonce à chaque fois créé un tollé sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas pour plaire à Gohou " c'est pas bien ! Ça fait pitié pour ceux qui ". Cet humour noire de quelques anonymes est certainement loin de lui concéder la renommée qu'il doit à des productions telles que les "Guignols d'Abidjan" "Koffi no pitié in business". Ces propagateurs de fausses, nouvelles a-t-il tenté d'expliquer, ont à coup sûr le projet de le voir disparaitre ainsi que bien d'autres figures de proue de l'humour, alors que "s'il n'y avait pas eu l'humour en Côte-d'Ivoire, aujourd'hui le pays ne serait pas entrain de se ressouder" et ça il l'a dit avec un sérieux qui corrobore son engagement à exercer avec plus d'ardeur cette profession dans laquelle il a été inspirée par les grands noms de l'humour, dont l'humoriste camerounais(défunt) Jean Miche KANKAN.



Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com