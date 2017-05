La problématique du risque dans l'environnement bancaire au Cameroun

D’où la ruée vers la microfinance. Cette image paradoxale impose d’examiner les modalités qui la justifient, dans la mesure où elles tirent une partie de leurs revenus des crédits accordés. Les garanties occupent la première place dans le catalogue des récriminations des clients. Pourtant, des banquiers indiquent ne pas financer la garantie, mais l’activité. La garantie n’intervient que pour sécuriser les actifs de la banque. L’insolvabilité de nombreux clients a contraint les banques à corser leurs politiques de financement. La situation des créances brutes en souffrance, se situe au 31 décembre 2016 à 449 milliards de FCFA, contre 376,3 milliards l’année précédente. Le montant total des créances quant à lui se situe à 3161 milliards au 31 décembre 2016 contre 2990 milliards sur la même période de l’année précédente. Ces chiffres constituent une alerte, car suivant les normes de la BEAC, la situation reste acceptable lorsque le rapport entre

les deux variables susmentionnées n’excède pas 5%. Dans le cas d’espèce, on se situe à 12% en 2015 et 14% en 2016. Cette situation globale met en lumière la nécessité pour les banques de resserrer l’analyse du risque, d’où le recours à des suretés (assurances, nantissements, cautionnements, etc.) pour minimiser le risque. En cas de défection des clients, l’exécution des suretés n’est pas toujours aisée. Les banques sont confrontées aux défaillances des services cadastraux, aux lenteurs judiciaires et parfois, à la valeur réelle des suretés immobilières présentées. Certains pays de tradition angloxasonne disposent de dispositifs qui favorisent l’exécution rapide des suretés. L’amélioration du système judiciaire devrait donc être une priorité du gouvernement, eu égard à son incidence sur l’environnement des affaires. Il est donc à se demander si les banques, peuvent faire mieux, en termes de financement, compte tenu du niveau d’exposition auquel les soumettent les clients indélicats. Elles sont contraintes à l’observance de ratios prudentiels, de liquidité et de solvabilité qu’elles ne sauraient exploser impunément. D’ailleurs, des observateurs avertis de l’activité indiquent que la contribution de nos banques est très encourageante et se situe au-delà de leur contribution fondamentale. Car, elles ont parfois tendance à se substituer aux banques d’investissement qui constituent une catégorie absente de l’écosystème financier du Cameroun. Les banques ne sauraient non plus être soustraites de toutes les récriminations faites à leur encontre quant à leur approche et leur philosophie de gestion du risque. Elles gagneraient à développer par exemple une meilleure solidarité entre elles pour mieux canaliser les clients à l’insolvabilité établie et qui, tels des nomades migrent de banques en banques, tout en multipliant des forfaits. Une collaboration complémentaire à la centrale des incidents de paiements constituerait aussi un dispositif dissuasif et correctif important. Mais encore, l’impulsion ou la création par le gouvernement, de banques d’investissement pour soutenir les crédits à long terme s’avère nécessaire. Par ailleurs, le recours par les opérateurs économiques, et les banques elles-mêmes ( dans le cadre de partenariats), aux institutions d’accompagnement telles que les fonds de garanties à l’instar d’AGF, de FAGACE, ou encore de PROPARCO, celles-ci offrant des solutions d’accompagnement en tant que parties prenantes du risque lié au financement. Autant de pistes à explorer pour davantage booster le financement de notre économie en ramenant le risque à sa plus simple expression. Enfin, des solutions actuelles et récentes telles que les Business Engels et le Financement Participatif devront être explorées par les start-up et autres porteurs de projets d’investissement.