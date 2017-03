Cameroun - Parlement : Marcel NYAT NJIFENJI et Cavaye YIEGUIE Djibril reconduits

Les élections organisées dans les deux hémicycles ce 21 mars en ont décidé, Marcel NYAT NJIFENJI (83 ans) et Cavaye YIEGUIE Djibril

(77ans) vont respectivement entamer leur cinquième et leur vingt et sixième année à la présidence des chambres du parlement. Le bureau du sénat, fort de 17 membres et celui de l'Assemblée nationale composé de 23 membres ont également été revus selon les prescriptions des textes régissant les deux institutions.

Ce rituel qu'ont coordonnés ( à l'entame) Nfon Victor MUKETE, doyen d'âge de la chambre haute et Enow TANDJON, celui de la chambre basse ont certes eu un brin de répétition avec l'élection à large majorité des présidents et la reconduction de la quasi-totalité de leur suite des réformes n'ont pas manqué.

Outre le fait que Peter MAFANY MOUSSONGUE remet son tablier de sénateur, les attributs de président du groupe parlementaire du RDPC au sénat qu'il abandonne

pour assurer la présidence de la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme reviennent désormais à Chief Tabe NDIEP NSO. L'avocat au barreau du cameroun cède lui aussi son fauteuil de vice-président de la commission des lois constitutionnelles au sénateur MBELLA MOKI Charles .A l'Assemblée nationale on a noté la substituons du député Joseph MBOUI décédé dans le courant de l'année. Dans l'éventail de ces surprises on peut également évoquer un vent de contestation qui a causé une véritable levée de boucliers à la chambre basse du parlement. Des députés SDF-premier parti de l'opposition- ont à l'appui de l'article 123 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale exigé que le vice-président de la chambre soit un anglophone, le poste occupé par Hilarion ETONG.Le renouvellement des bureaux des chambres basses et hautes du parlement ce 21 mars 2017 intervient huit jours après la rentrée parlementaire. Si les différents échanges et autres activités suivent le planning normal, il est loisible de constater que 6 des 100 sénateurs que compte la chambre haute ont brillé par leur absence. Trouver des solutions à cette solution et à bien d'autres défis actuels sont indéniablement les premières missions qui seront celles des réélus.