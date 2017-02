Monument de la reunification: L'édifice qui retrace l'histoire du Cameroun

Tout un symbole. Oui une « Tour » qui plonge le Camerounais dans l’histoire de son pays. Et qui renseigne les touristes sur la construction d’un Etat. Symbole d’un Cameroun uni, ainsi que de l’attachement souhaité par les Camerounais à leur patrie. Il est l’ouvrage artistique le plus important du pays. Ce monument a été érigé dans la capitale politique pour immortaliser l'évènement de la réunification du Cameroun francophone et anglophone. L'histoire rapporte qu'en 1919, le traité de Versailles avait consacré la partition du Cameroun entre la France et l'Angleterre. Mais, la situation était restée inchangée après l'indépendance du Cameroun oriental, 1er janvier 1960. Pendant ce temps, le Cameroun occidentale était resté sous la tutelle anglaise. C'est ainsi que le 1er octobre 1961 le Cameroun anglais rejoint le Cameroun français. Avec le monument, pas grand besoin de plonger dans les livres d’histoire.



Spirale d’unité

En quelques bribes, celui

qui le voit est vite happé par son architecture atypique. De mémoire d’anciens compatriotes, pour marquer ce passage historique et politique de la nation, l'ancien et feu président de la République Unie de Cameroun, Amadou Ahidjo, avait lancé un concours national et international pour faire une représentation marquante de cette facette historique à léguer aux générations futures. Suite à cet appel d'offres. Armand Salomon, remporte le concours. Il se fait assister de l'atelier Art nègres et de la société Cetouba avec la collaboration de Salomon. C’est ainsi que naît le monument. Sur le plan visuel, le monument de la Réunification se compose de deux ensembles : A l’entrée se dresse la grande statue sculptée en béton. A l’arrière, un édifice en forme conique d’une vingtaine de mètres. Dans son entièreté le monument est fait de deux bras, éléments entrelacés en spirale et joints au sommet. L’œuvre est soutenue sur sa plate-forme par quatre piliers en béton. L’ascension au sommet est assurée par deux escaliers. On accède à la crypte de 200 m2 par deux escaliers et deux portes situées à l’Est et à l’Ouest de l’ouvrage. La statue, en béton, représente un patriarche camerounais assis, la main droite levée, tenant un flambeau, symbole de paix. Sur son corps cinq enfants. En fait ils représentent les sept régions de l’époque. Sous le label Gédéon Mpando, cette statue, bien que constituant le meilleur accompagnement décoratif du monument de la Réunification, marque l’unité du peuple de même que sa diversité culturelle et linguistique.