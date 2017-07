Cameroun : La BAD alloue 150 millions de dollars Us pour le projet Natchigal

Le président de l'institution financière a annoncé l'octroie prochain de financements au Cameroun pour quelques projets dont celui de Natchigal.

L'appui de la BAD au Cameroun s'élève à ce jour un peu plus de 2,5 milliards de dollars US, soit près 1 436 milliards de francs Cfa, de prêts et de dons, destinés à des projets dans les domaines des infrastructures nationales et sous-régionales, dans l’agriculture, l’énergie, l’eau, l’assainissement etc. A indiqué le président de la BAD dans le courant de l'audience à lui accordée ce 17 juillet par le président camerounais Paul BIYA. 45 ans qu'elle dure, la collaboration BAD-Cameroun est toujours autant fructueuse ; l'annonce de l'allocation de 75 milliards FCFA ce 17 juillet par AKINWUMI A. Adesina, pour la poursuite des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Nachtigal Amont sur le fleuve Sanaga le démontre à souhait. L'infrastructure d'une capacité de 420 MW va

concéder au pays de Paul BIYA une source additionnelle importante de production d’électricité stable à l’horizon 2020. Dans Dans la même veine, des financements sont actuellement mis à contribution par cette instance pour la réalisation du projet Lom Pangar qui va produire à terme 30 MW d’électricité pour alimenter 150 localités de la Région de l’Est. Conscient du potentiel agricole du sol camerounais, l'hôte de Paul BIYA a également dit la disposition de la BAD à financer la création de grandes zones de production et de transformation des produits agricoles. A l'issue de leur entretien qui s'est étalée sur environ une heure, s'exprimant devant la presse, le Docteur AKINWUMI a salué le service que le président camerounais rend à l'Afrique notamment pour ce qui est de la stabilisation macro-économique de la CEMAC, la stabilisation sécuritaire de la sous-région, et la gestion de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. L'ancien ministre nigérian de l'agriculture et développement rurale a été élevé à la dignité de Grand Officier de l’Ordre National de la valeur par le président de la république avant que sa sa forte délégation et lui ne prenne congé de Paul BIYA.