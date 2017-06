Cameroun - décrépitude: Le complexe avicole de Mvog-Betsi se meurt

En cette période de semis, les 23 hectares de terre sont pris d’assaut par des femmes de l’entourage qui s’activent à faire de champs de haricot, de maïs et autres légumes. Les deux personnels qui assurent la permanence filtrent les entrées et sorties. L’un est technicien recruté au complexe avicole de Mvog-Betsi le 14 juin 2013. L’autre, assure la permanence depuis le fameux mois de mai 2016 où tout a commencé. L’on apprend de l’échange avec le personnel de permanence que c’est le 9 mai 2016 que l’alerte est partie d’une situation inhabituelle des poulets. « Je suis parti moi-même à Lanavet avec les poulets pour le prélèvement » explique l’agent de permanence. Des documents à la main il dresse un bilan exhaustif de ce qui a été détruit dans ce qui tenait lieu de première source d’approvisionnement de plusieurs aviculteurs de la ville de Yaoundé et de la

périphérie de la capitale politique du Cameroun. Après le prélèvement du 9 mai 2016, 21 824 volailles ont été détruites. De plus, 21 600 poussins d’un jour prêts à la livraison sont brutalement jetés dans la fosse commune sous le regard impuissant des employés sur instruction des autorités régionales du ministère de l’Elevage, des pêches et des industries animales (Minepia). Sur instruction de ces derniers, 121 800 œufs à couver ont été aussi détruits. Alors que les 22 020 œufs de tables orientés pour la consommation ont été cassés. A la provenderie, le procès-verbal indique que 450 kg d’aliments fabriqués concentrés à 10% sont rendus inutilisables. Toujours dans ce segment, 1200 kg d’aliments concentrés 5%, une autre quantité de 1 100 kg d’aliments prêts à la consommation ainsi que 2 150 kg d’aliments en finition sont détruits sur instruction des autorités du Minepia. Sans preuves établies de grippe aviaire, le procès-verbal de destruction de infrastructures à Mvog-Betsi relève que 1900 kg d’aliments pontes, 25 637 kg de coquillages ingrédients pour la fabrication de l’aliment, 10 750 kg de farine de poissons, 6 680 kg de farine d’os, 350 litres d’huile de palme, 25 kg de lésines ont été détruits. Des mises en demeure se multiplient La longue liste affiche aussi 47 350 kg de maïs stocker à la provenderie à une distance de près de deux kilomètres de l’usine, 48 753 sacs de litière, 13 550 kg de tourteaux de soja, 80 000 kg de riz, 828 kg de tourteau d’arachide, 13 550 kg de tourteau de coton ont été incendiés. Dans la liste, figurent aussi 267 emballages cartonnés, 6 ballots d’alvéoles et 117 palettes en bois. Ces destructions ont été achevées sur le site de Mvog Betsi le 18 juillet 2016, laissant 112 personnels sans emplois. Christoph Photo, le directeur général de nationalité zimbabwéen en séjour à l’étranger au début de ce qui est devenu la grippe aviaire est simplement revenu au pays pour le rapatriement d’autres effets personnels. Bien que situé à la périphérie du principal foyer de grippe aviaire en mai 2016, le site de Mekounou appartenant au complexe avicole de Mvog Betsi n’a pas été épargné par les foudres de limitations des germes de la grippe aviaire. Làbas, 3 618 pondeuses, 1 472 poulets de chair et 464 poulets ont été abattues. Tout comme les 192 alvéoles d’œufs detable. Aujourd’hui, l’heure est à la revendication du remboursement de fonds investis. C’est le cas de M. Sali qui attend que le complexe avicole de Mvog-Betsi lui verse les 16 millions FCFA depuis la livraison du maïs. La société Safric spécialisée dans la fourniture d’intrants est aussi citée comme l’un des partenaires du complexe avicole de Mbog-Betsi qui attend de rentrer dans ses droits. Plasticam, l’entreprise spécialisée dans la fourniture d’emballage carton, plastique, polystyrène a servi une mise en demeure au complexe avicole pour le non-paiement d’une somme de 1 453 740 FCFA. Une insolvabilité du complexe avicole de Mvog-Betsi qui tranche avec l’espoir fondé sur cette entreprise. Depuis 1996, date de la privatisation de l’Office national pour le développement de l’aviculture et le petit bétail (Ondapb), cette société installée sur le versant de la colline de Mvog-Betsi se présentait comme l’un des plus gros appareils de production de la filière avicole au Cameroun. Avec une capacité d’environ 33 000 œufs à partir de ses huit incubateurs. Les poussins mal formés étaient automatiquement déclassifiés. Ceux en bon état envoyés en salle de livraison où ils sont introduits dans des cartons pour la vente ou réintroduits dans le circuit de production de la maison. La pondeuse, de couleur rouge, est vendue au prix de 750 FCFA. Le poussin mâle dit co- quelet, de couleur blanche, ne coûte que 50 FCFA. Environ 20 000 coquelets et 10 000 pondeuses sortaient de ce couvoir à chaque production.