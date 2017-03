Cameroun: Hydromine balise le chemin vers la construction du grand Eweng

C’est une réunion multipartite qui a servi de cadre d’échanges entre l’entreprise Hydromine (maîtresse d’ouvrage) et l’ensemble des parties prenantes à Douala, ce 28 février 2017. Le but poursuivi par les organisateurs est d’informer et d’imprégner les autorités et les représentants des populations locales sur l’importance du barrage Grand Eweng. « Nous savons qu’il n’est pas facile pour un Camerounais d’abandonner aussi facilement la terre de ses ancêtres. Il ne s’agit pas pour nous de négocier avec elles ; mais de discuter pour connaître leurs attentes et prendre les décisions qui s’imposent », déclare François Mazé, directeur général d’Hydromine Cameroun. Alors pendant 04 jours, toutes les parties prenantes à ce projet, vont mettre sur la table toutes les doléances liées à la libération des emprises. Le projet Grand Eweng est situé près du village de Kan dans le département de la Sanaga maritime dans l’Est de la région du

Littoral et dans le département du Nyong Ekellé dans l’Ouest de la région du Centre. L’aménagement du projet grand Eweng comporte: un barrage de type BCR (Béton compacté au rouleau à d’environs 95m de haut et 1,9 km de long). Un réservoir d’une capacité de 2 milliards de m3 d’eau et une superficie de 104 km2. Une usine hydroélectrique d’une capacité de 1800 MW (Mégawatts). Le projet prévoit également la construction et l’exploitation des lignes haute tension d’une capacité de 400 KV, raccordées au réseau électrique camerounais, ainsi qu’au réseau électrique nigérian. Le tout, pour un budget de 1500 milliards de FCFA (près du 1/3 du budget de l’Etat pour l’exercice 2017), entièrement financé par l’entreprise Hydromine et ses partenaires. « Ledit projet ne coûtera rien à l’Etat du Cameroun », a-t-on appris. Cependant, l’entreprise salut l’effort du gouvernement camerounais dans ce projet du Grand Eweng. « Je dois remercier les autorités camerounaises à commencer par la chef de l’Etat et monsieur le gouverneur de la région du Littoral qui a été très impliqué dans le développement de ce barrage qui se trouve dans une région dont il a la charge », a-t-il dit. Selon lui, ce projet de barrage qui débutera dans deux (02) ans, rentre en droite ligne avec les projets structurants du Cameroun. « Lom Pangar est un grand réservoir de 6 milliards de m3 d’eau, nous sommes reconnaissant de l’Etat camerounais pour cet ouvrage. A artir de là, il revient aux privés ou aux partenariats public-privé de prendre en charge la suite pour développer tous ce potentiel », souligne François Mazé. A sa suite, le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Ivaha Diboua, président de séance, a réitéré la volonté du gouvernement dans l’accompagnement de ce projet. « Le barrage Grand Eweng sur le fleuve Sanaga dans un délai de 05 ans, va booster l’apport en énergie électrique du Cameroun. Ce projet rentre en droite ligne avec l’ambition du chef de l’Etat à faire du Cameroun un pays émergent à l’horizon 2035 », ajoute-t-il. Après l’étape des recensements des besoins des populations pour libérer la zone sollicitée, Hydromine envisage dans les prochains jours, une descente sur le terrain pour continuer la discussion avec les populations locales. « Nous allons tout prendre en charge, pour que tout se passe bien à la fois en tenant compte des traditions et de l’environnement. Nous voulons que les gens soient satisfaits », rassure le directeur général d’Hydromine. Selon les prévisions de l’entreprise, les travaux de construction du barrage Grand Eweng s’achèveront en 2024.