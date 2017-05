Trafic faunique: Un homme interpellé avec des écailles de pangolins au Cameroun

Il doit faire face à deux chefs d'accusation : détention et circulation illégales des trophées d'une espèce sauvage intégralement protégée. En effet, le présumé trafiquant a été interpellé le 14 avril dernier à Messamena, dans la région de l’Adamaoua, pour détention illégale et tentative de commercialisation de près de 100 kg d'écailles de pangolins. L'intervention menée par les agents du poste de contrôle forestier et de chasse, assistés des éléments de la brigade de Messamena, a permis de mettre la main sur ce «trafiquant» d'écailles de pangolins qui faisait déjà l'objet d'enquêtes depuis quelque temps. Le trentenaire qui tient une échoppe à Messamena est soupçonné d'avoir régulièrement fourni des écailles de pangolins à des clients à Yaoundé et à Douala. Les enquêtes préliminaires indiquent qu'il transportait et vendait d’importantes quantités d'écailles de pangolins, et au retour, il achetait de la marchandise pour approvisionner sa boutique. L'interpellation a été menée

avec l'appui technique de The Last Great Ape Organization (LAGA). La détention et la commercialisation d'une espèce sauvage intégralement protégée sont punies par les dispositions des articles 101 et 158 de la loi faunique de 1994. Le prévenu pourrait ainsi écoper d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans. Le commerce illicite d’écailles de pangolins a connu une augmentation très rapide au cours des deux dernières années, grâce à l'accroissement de la demande des marchés asiatiques. Les écailles sont abondamment utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise et comme aphrodisiaques, malgré l'absence de preuves scientifiques de leurs propriétés thérapeutiques ou curatives. Ceci est à l'origine d'un énorme marché noir. Les écailles sont généralement collectées par de petits trafiquants qui parcourent les villages et achètent les écailles pour approvisionner les plus grands trafiquants. Ils fournissent à leur tour des trafiquants chinois comme ceux arrêtés en janvier dernier à Douala avec plus de cinq tonnes d'écailles dissimulées dans deux énormes containeurs prêts à être exportés vers la Chine.