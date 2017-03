Cameroun: Un projet de loi en examen pour l'assurance mobile

Le taux de pénétration du marché de l’assurance est aujourd’hui d’environ 2% au Cameroun. A l’instar du Cameroun, ce taux reste faible dans l’ensemble de la zone CIMA. Et pour les acteurs des assurances, ce sont les entreprises qui sont les plus nombreuses à souscrire à des polices d’assurance. Les particuliers eux, tardent à souscrire dans un contexte où les assureurs sont considérés comme des mauvais payeurs. Pour les populations à faible revenu, le taux de souscription aux polices d’assurance est extrêmement bas. C’est dans ce contexte que s’est tenu à Douala les 23 et 25 février dernier, une conférence sur l’assurance mobile. Cette conférence

organisée par l'A2ii, l'IAIS et le CIMA a vu la participation d’environ 150 contrôleurs d'assurance, régulateurs, experts, décideurs, intermédiaires, entreprises et acteurs clés des secteurs de l'assurance, de la banque et des télécommunications. Tous ces intervenants de la chaine des assurances ont passé au

peigne fin les défis réglementaires et les opportunités d'utilisation de l'assurance mobile afin de faire de l'assurance inclusive une réalité. Cette conférence a permis d’examiner les tendances croissantes des technologies numériques et de l'assurance mobile, les risques prudentiels et de marché découlant de l'assurance mobile, les approches réglementaires. Il était question selon Issofa Nchare, secrétaire général de la Conférence interafricaine sur les marchés d'assurance (CIMA) de prendre des mesures en vue de règlementer l’assurance mobile et permettre ainsi au plus grand nombre de personnes de s’assurer. A ce sujet, un texte sur l’assurance mobile est actuellement en préparation. Les experts des assurances ont examiné ce projet à Douala. Ce projet de texte qui devrait être adopté d’ici la fin de l’année 2017 va donner des orientations à tous les assureurs de par le monde. « C’est un document qui va servir de guide, un document de référence pour les assureurs à travers le monde », a affirmé un assureur. Il faut dire que l’assurance mobile a déjà bien pris pieds dans plusieurs pays d’Afrique. Notamment en Afrique de l’Est où 9 pays sur 10 sont considérés comme des réussites en matière d’assurance mobile. Au Cameroun, comme dans plusieurs pays de la zone Cemac, elle est encore embryonnaire. « L’assurance mobile n’est pas encore très développée dans la zone Cima, elle est encore embryonnaire », a affirmé Issofa Nchare. Au Cameroun pour l’instant, certaines compagnies d’assurance s’accommodent déjà à ce type d’assurance. C’est le cas par exemple de Activa qui, en 2015, avait lancé en partenariat avec Orange Cameroun, Activa Malaka. L’objectif visé à travers ce produit était de donner la possibilité aux populations à moyen et faible revenu de souscrire à une assurance via le téléphone portable. L’assurance mobile ou la microassurance mobile est une assurance qui est souscrite ou commercialisé au travers d’un téléphone mobile. Il s’agit d’une solution relativement nouvelle qui permet ainsi de donner à chacun la possibilité de souscrire à une assurance. Le but visé étant de couvrir les populations qui étaient jusqu’ici exclus de la couverture de l’assurance classique. Dans les pays en développement et même sous-développés, plusieurs personnes sont sevrées de cette assurance à cause de leur revenu peu élevé. Grâce au téléphone mobile, les assureurs proposent des solutions qui permettent de toucher ces populations-là.