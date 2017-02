Cameroun: Le faible dynamisme du secteur primaire en 2016

Chaque année, le ministère des Finances (Minfi) publie un rapport qui présente l’état des lieux et les perspectives économiques de l'année en cours. Selon cette nouvelle publication, qui s’intitule « Rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales, et financières de la nation », la croissance du secteur primaire a connu un recul en 2016 s’établissant à 4, 6% contre 5,3% en 2015. Si la croissance du secteur primaire est au ralenti, il n’en serait rien cette année d’autant que les prévisions annoncent une projection de 5,4% en moyenne sur la période 2017-2019. Une croissance qui est principalement tirée par la branche «agriculture des produits vivriers » qui pèse environ 15% de l’ensemble du PIB et près de 70% du secteur primaire. De fait depuis 2011, constate le Minfi, l’agriculture des produits vivriers a contribué à elle seule pour 0,6 point à la croissance du PIB, et sa

valeur ajoutée est soutenue par la consommation locale et la demande en provenance des pays voisins. Pour accroitre la production, les semences à haut rendement sont distribuées et les producteurs bénéficient d’un accompagnement dans le cadre de différents programmes et projets. Contrairement à l'«agriculture des produits vivriers », la valeur ajoutée de la branche «agriculture industrielle et d’exportation » a enregistré une contre-performance en 2016. Sa croissance se situe à 1,3% après un accroissement de 9,3% l’année précédente. D’après le Minfi on peut citer parmi les facteurs qui ont fait reculer les productions des principales cultures de rente (cacao, coton et café arabica), les mauvaises conditions climatiques matérialisées par une longue saison sèche; la faiblesse de la demande mondiale; la baisse des prix internationaux; le manque de financements pour le rajeunissement et l’extension des plantations. Sans omettre les « producteurs qui ont souvent tendance à substituer à ces spéculations les cultures vivrières à cycle court ». N’empêche, des éléments pour booster la production et relancer la valeur ajoutée existent. Parmi les pistes de solutions, des investissements réalisés par les grandes entreprises (CDC, Sodecoton, etc.). Il est également prévu l’accroissement des surfaces cultivées et le traitement phytosanitaire des plantations. De même que la branche «agriculture des produits vivriers », la branche «élevage, chasse» participe à la croissance du secteur, nonobstant les épidémies comme la grippe aviaire ou les infections qui pourraient affecter les animaux. Les activités qui y sont liées profitent surtout de la disponibilité du pâturage ; l’accroissement des unités de production; le renouvellement du matériel génétique. Malgré la faible demande de bois sur le marché international et la concurrence du secteur informel, la branche « sylviculture et exploitation forestière » concourt également à la croissance. Sa valeur ajoutée continue de s’accroître et tourne en moyenne autour de 6% sur la période 2016-2019. La baisse des prix de carburant et la vigueur de la demande locale contribuent à dynamiser l’activité dans la filière. Jusqu’ici, les branches «agriculture industrielle et d’exportation » et « sylviculture et exploitation forestière» demeurent avec le pétrole celles qui ont rapporté le plus de devises à l’économie nationale.