Cameroun: Pau Biya limoge Fonkam Azu'u de la présidence d'Elecam

Le président de la République, Paul Biya vient d’injecter du sang neuf au conseil électoral d’Elections Cameroon (Elecam), l’organe en charge des élections au Cameroun. Il a signé hier une série de décrets rendus publics en fin d’après-midi, dont celui portant nomination de Enow Abrahms Egbe et Apolline Marie Amougou née Abena Ekobena respectivement aux postes de président et vice-présidente du conseil électoral (CE). La messe est donc désormais dite pour Samuel Fonkam Azu’u qui quitte ainsi la barque après huit années passées à la présidence du CE. Si le remplacement de Justin Ebanga Ewodo était pressenti en raison de son état de santé pas du tout rassurant depuis plusieurs mois déjà, certaines sources semblent justifier le limogeage de Samuel Fonkam Azu’u par le mauvais climat qui règne entre le directeur général des élections Abdoulaye Babalé et lui, et plus globalement entre le conseil électoral et la direction générale

des élections. L’ancien président du CE paierait ainsi le prix du climat délétère qui devenait préjudiciable au fonctionnement de cette institution pourtant sensible. Au-delà de la redistribution des cartes, les décrets signés par le chef de l’Etat hier vient mettre un terme aux querelles portant sur l’illégalité du conseil électoral depuis le 29 janvier 2017, date d’expiration du mandat de la majorité de ses membres, entrés en fonction depuis le 29 janvier 2013. Une situation qui a empoisonné davantage les relations déjà tendues entre les responsables des deux principaux organes d’Elecam. La nomination de Enow Abrahms Egbe pourrait donc s’inscrire dans une logique de recherche de la sérénité au sein d’Elecam à la veille d’une année 2018 particulièrement chargée sur le plan électoral. « Le choix porté sur lui peut se justicier par le fait qu’il est nouveau au conseil électoral et par conséquent ne serait pas impliqué dans les querelles qui ont toujours existé entre le CE et la direction générale des élections depuis le temps de Mohaman Sani Tanimou », confie une source. En ce qui concerne les nouveaux promus, Apolline Marie Amougou, la vice-présidente, a fait son entrée dans l’institution en charge du processus électoral à la faveur d’un premier décret portant nomination des membres du CE. Elle est enseignante de formation et inspecteur de pédagogie. Quant à Enow Abrahms Egbe, administrateur civil principal et ancien gouverneur de Région, il aura à peine passé un an au sein du conseil électoral comme membre avant de se voir porter à la tête de cet organe. Il a été nommé en avril 2016, soit 4 ans après avoir été débarqué de son poste de gouverneur de la Région de l’Adamaoua. Les autres décrets du chef de l’Etat portaient sur le renouvèlement pour une période de 4 ans, du mandat de certains membres du conseil électoral et la nomination de nouveaux membres. Ainsi, les membres qui ont vu leur bail prolongé au sein du conseil électoral sont Cécile Bomba Nkolo, Dorothy Njeuma, Sadou Daoudou née Lady Bawa, Adamou Ali, Pierre Roger Efandene Bekono, Thomas Ejake Mbonda, Haman Daïrou, Jules Mana Nschwangele, Elie Mbonda. Quant à ceux qui font leur entrée, il y a Apolline Marie Amougou née Abena Ekobena, Belle Amougou Dieudonné et Peter Mbuh. L’on constate que les grands équilibres ont été respectés et que le plus grand chamboulement a été effectué dans la région du Centre avec les départs de Justin Ebanga Ewodo et Delphine Tsanga qui sont remplacés numériquement par Apolline Marie Amougou et Dieudonné Belle Amougou. Dans le même ordre d’idée, c’est Peter Mbuh qui hérite de la place de Samuel Fonkam Azu’u.