Cameroun - Présidence: La succession d'André Fotso est ouverte

Le Gicam (Groupement interpatronal du Cameroun) a juste laissé passer le week-end avant de rendre officiel ce qui fait l’effet d’une secousse dans le monde des affaires. En effet, vendredi 7 avril, au terme d’une réunion tout à fait ordinaire du conseil exécutif de la principale organisation patronale du Cameroun, le président par intérim, Armel François, a présenté sa démission, suivi du vice-président Henri Fosso. Le communiqué, publié hier lundi 10 avril par le secrétaire exécutif Alain Blaise Batongue, qui rend compte de ces changements, indique aussi qu’une assemblée générale élective est programmée pour le 29 juin prochain. Pourtant rien, aux yeux des observateurs, ne laisser percer une telle perspective au siège de Bonanjo à Douala. Après le décès d’André Fotso le 2 août 2016, quelques remous s’étaient faits jour sur la suppléance au regard de la nationalité française du premier vice-président d’alors, Armel François. La polémique

avait été jugulée par un communiqué de mise au point du secrétaire exécutif Alain Blaise Batongue, ce dernier ayant réussi une transition en douceur entre les deux patrons. Le Gicam s’était même concentré sur ses chantiers traditionnels et d’autres comme le récent prochain de sortir 500 PME de l’informel. Selon les textes du Gicam, Armel François aurait pu conserver la présidence du Gicam jusqu’à la fin du mandat laissé en cours par André Fotso. Ce dernier avait été élu en décembre 2014 pour une durée de cinq ans, c’est-à-dire jusqu’en décembre 2019. Tel n’a manifestement pas été le souhait du président par intérim. Le secrétaire exécutif du Gicam a indiqué que Armel François avait du mal à concilier ses fonctions de directeur général de la société des plantations du Haut Penja (PHP) et celles de premier dirigeant de la première organisation patronale du Cameroun. Soit. On peut remarquer que son choix de ne pas continuer l’aventure à la tête du Gicam a été accepté par le conseil exécutif. On peut aussi noter qu’Armel Fotso accepte de poursuivre sa tâche jusqu’en juin prochain, donc pendant plus de deux mois, preuve que les murs du Gicam n’ont pas tremblé de querelles pour cette séparation programmée. Les 69 jours qui séparent les membres du Gicam de l’élection du prochain président de leur organisation vont se transformer en campagne électorale ouverte et offensive. Comme il n’y a aucun hasard, le confrère Jeune Afrique a consacré cette semaine un article à Célestin Tawamba, fondateur de Cadyst invest, spécialisé dans l’agroalimentaire. Le journal faisait observer que bien que nouvellement arrivé au sein du Gicam, en provenance de Ecam, une organisation concurrente, il a déjà été désigné pour représenter le Gicam au Cameroun business forum, plateforme de dialogue secteur public-secteur privé. Et il a conduit la délégation des membres du Gicam qui a accompagné le président au cours de la visite d’Etat en Italie du 20 au 22 mars. Célestin Tawamba n’est toutefois pas officiellement candidat. Dans le patronat, il ne manque pas de candidature capable de porter le challenge. Mais le plus difficile est souvent de constituer une liste complète.