Cameroun : la fête de la jeunesse commémorée dans les régions Anglophones

Il est 07 H ce samedi 11 février 2017, la place de fête de MBONGO Square à Buea dans le Sud-ouest est parée aux couleurs de l’événement. A cet assortiment des couleurs vert-rouge-jaune, il ne manque plus que les élèves et les officiels pour que soit complet le décor, et que soit célébrée la jeunesse. Tout d’abord les élèves vêtus de leurs uniformes respectifs, par la suite les autres acteurs investissent la scène. On distingue dans la foulée, le gouverneur du Sud-Ouest Bernard OKALIA Bilai, le maire de la commune de Buea M.EKEMA Patrick entre autres personnalités. Après les mots de bienvenue, la rediffusion du discours du chef de l’Etat entre autres étapes, la parade débute aux environs de 10 heures et plus. Si au passage des jeunes élèves on remarque leur nombre réduit et aussi une faible participation des établissements, leur prestance mais surtout l’engagement dont était empreinte

l’exécution de leurs chants patriotiques ont eu de quoi émerveiller le public qui s’en est félicité au moyen d’applaudissements nourris. Le même rituel a été passablement observé dans bien d’autres arrondissements du FAKO et de la région du Sud-ouest.Autre lieu, même son de cloche. Dans la région du Nord-ouest malgré le doute qui planait, la célébration de la fête de la jeunesse a été observée. On a pu en avoir confirmation sur les antennes de la Cameroon Radio Television (CRTV). Les autorités administratives et des jeunes dans leurs tenues de grands jours ont répondu présents pour la circonstance, quoiqu’on a également noté l’abstention d’un nombre non négligeable d’élèves et d’enseignants. Malgré la faible participation, l’ambiance était de fête. À l’appui de chants patriotiques exécutés en chœurs ils ont peu ou proue repris en boucle le même message « la jeunesse est l’avenir, elle est pleine d’espoir elle est ambitieuse, elle est unie », ce qui rejoint le thème fort évocateur retenu pour la célébration de cette 51ème fête de la jeunesse à savoir: « Jeunesse et défis de la construction d’une nation exemplaire, indivisible, forte et émergente ». Pour que prenne corps cet idéal, c'est-à-dire un Cameroun exemplaire, indivisible, fort et émergent, il faut justement que la jeunesse qui se trouve en être le piédestal fasse sienne cette vision avec le soutien de leurs ainés.Si la célébration de la 51ème fête de la jeunesse n’a pas fait courir un nombre considérable de jeunes et de acteurs de la vie éducative dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest, le fait que la manifestation ait déjà réuni quelques uns, ce qui n’était pas prévisible, témoigne à souhait du retour progressif, à la normale de la vie dans ces régions du Cameroun, et augure sans aucun doute d’une unité solide et inébranlable des population de cette sphère et du Cameroun en général.