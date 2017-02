Cameroun-procédures judicaires contre les personnes interpellées dans les régions anglophones : ISSA TCHIROMA précise

Le ministre de la communication ouvre le point de presse par des précisions sur le nombre de personnes concernées par les poursuites. Il indique que des 82 personnes interpellées après les crises dans les régions anglophones 21 ont été relaxées et 61 en instance de jugement devant le Tribunal Militaire de Yaoundé. 27 personnes dont NKONGHO AGBOR BALLA, FONTEM AFORTEKA’A NEBA, leaders du Cameroon Anglophone Civil Society Consortium CACSC (suspendu) sont accusées dans le cadre du procès qui s’est ouvert dans les murs de la même juridiction le 13 février dernier. Le porte- parole du gouvernement déroule par la suite l’éventail des chefs d’accusation « Les personnes en instance de jugement sont poursuivies pour acte de terrorisme , sécession, révolution, insurrection, outrage au président de la république, outrage aux corps constitués et aux fonctionnaires ,rébellion en groupe, guerre civile, propagation de fausses nouvelles, apologie de crimes », se référant à

la loi no 2014/028 du 23 décembre 2014 en rapport avec les actes de terrorisme , il se veut formel , les mis en cause encourent la peine de mort. Une sanction qui ne leur vaudra pas au fait qu’ils se soient activement impliqués dans les mouvements de grèves « qui sont légitimes au cas où elles sont pacifiques » , et pour le corroborer, ISSA TCHIROMA BAKARY se fend d’une citation du chef de l’Etat prononcée dans son discours du 10 février 2017 à la jeunesse «Ainsi que j’ai eu l’occasion de le dire , chaque citoyen est fondé à exprimer son opinion sur tout sujet de la vie nationale et à observer pacifiquement un mot d’ordre de grève. En revanche ; il n’est pas acceptable que l’on use de menace, d’intimidations ou de violences pour obliger quiconque à adhérer à un mot d’ordre de grève. Il n’est pas non plus acceptable que l’on prenne en otage l’éducation et l’avenir de nos enfants dans le vain espoir de faire aboutir des revendications politiques. Si le droit de grève est légitime, le droit à l’éducation l’est encore plus. Il s’agit d’un droit fondamental ». C’est bien pour répondre des actes condamnables dont on les accuse que les personnes interpellées dans les régions du nord ouest et du sud ouest vont passer à la barre, mais le ministre l’a souligné à grand trait, les accusés jouissent de la présomption d’innocence jusqu’à ce que soit établie de façon factuelle leur culpabilité à l’issue des audiences. Si ces mis en cause sont tous en détention à cette heure, le ministre s’est voulu rassurant en ce qui concerne le respect de leurs droits « pendant leur détention actuelle, ces personnes jouissent pleinement de leurs droits à la défense (…) une centaine d’avocats les assiste actuellement. On compte parmi eux des avocats du barreau étranger (…) Elles ont également droit aux visites ainsi qu’aux soins de santé ».Plusieurs langues se sont dernièrement déliées pour dénoncer le fait que ces personnes arrêtées dans les régions du Nord Ouest et du Sud Ouest soient poursuivies au tribunal Militaire de Yaoundé, nonobstant la présence de juridictions du même ordre dans ces deux régions. A ce sujet, Le Ministre de la communication a précisé que le Tribunal Militaire de Yaoundé est, conformément aux termes de loi de 2008 portant organisation judiciaire, habilité à exercer sur toute l’étendue du territoire national. A la suite de sa communication, ISSA TCHIROMA BAKARY a amorcé le tournant des questions réponses pour d’avantage d’éclairages devant la presse.