Cameroun - Football: Les raisons du report des Ligue 1 et 2

Il est connu depuis le 12 janvier dernier que les championnats professionnels de Ligue 1 et 2 du Cameroun ne reprendront pas le 21 janvier 2017 comme prévu. Au terme d’un conseil d’administration, le Général Pierre Semengue, le président de la Ligue de football professionnelle du Cameroun (Lfpc), décidait de prolonger les congés des footballeurs locaux. Hier au siège de la Lfpc, Pierre Semengue a réuni les hommes de médias pour donner les motifs de ce nouveau renvoi presque fatal pour les équipes eengagées en compétitions africaines. Pour le général d’armées, ce deuxième report n’est pas la faute de la Ligue. « Nous sommes déjà prêts. Le calendrier et les combinaisons sont déjà connus mais, nous ne pouvons pas démarrer sans argent », a-t-il regretté. En entendant son autonomisation, la Ligue de football possède trois sources de financements. Le ministère des Sports et de l’éducation physique (Minsep), apporte 560

millions de Fcfa, pour le paiement des salaires des joueurs. 237online.com Le Premier ministre accorde 350 millions Fcfa pour le fonctionnement de l’administration centrale de la Ligue. La Fédération camerounaise de football (Fécafoot), se charge de l’organisation des compétitions, tout en fournissant 410 millions de Fcfa. En premier recourt, le Général Pierre Semengue dit être allé vers le Premier ministre le 6 octobre 2016. En retour, il lui a été demandé d’apporter le fondement juridique préalable de cette institution. « Nous avons reçu cette injonction le 7 décembre 2016. Trois jours après le Minsep a convoqué une réunion d’urgence au terme de laquelle est née le premier report » a expliqué Pierre Semengue. Son souhait est que le calendrier local s’arrime à celui de la Confédération africaine de football (Caf). « Nous avons demandé au Minsep et à la Fécafoot de faire en sorte que le championnat commence au mois de novembre pour finir au mois d’août. Les mois de septembre et octobre étant réservés à l’organisation de la Coupe du Cameroun et au tournoi interpoules », s’est-il plaint. L’autre problème posé est celui de la disponibilité des stades. Les sept clubs professionnels de la région l’Ouest, n’ont que le stade omnisports de Bafoussam. Il est question de procéder à la réfection des aires de jeu de Dschang, Mbouda et Bafang. L’arrivée en élite des clubs comme Bang Bullet et Stade Renard oblige de regarder ce qu’on peut faire à Mkambé et Melong. Selon le chronogramme de la Lfpc, il était question de démarrer nouvelle saison le 10 janvier 2016 pour que les clubs engagés en Coupe de la Caf aient au moins 12 matchs dans les jambes. En raison de la Coupe d’Afrique de football féminin, il a été repoussé au 21 janvier, avant ce nouveau renvoi pour une date ultérieure.