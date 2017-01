Cameroun: Environ 25% du cacao camerounais bientôt transformé à Mbalmayo

Pas moins que la présence de trois membres du gouvernement pour recevoir les équipements acquis par une société privée pour la transformation du cacao. Cela peut paraître anodin, mais en filigrane, témoigner de l’intérêt que les pouvoirs publics accordent à la transformation locale des matières premières pour y ajoutée plus de valeur ajoutée. C’est ainsi qu’on pourrait justifier la présence des ministres de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire, Louis Paul Motaze, celui de l’Agriculture et du développement rural, Henri Eyebe Ayissi et celui des Petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat, Laurent serge Etoundi Ngoa, à Mbalmayo, le mercredi 11 Janvier 2017, lors de la cérémonie de réception des équipements spécialisés acquis par la société Fapam Industry, en vue de la transformation aux 2e et 3e niveaux, ainsi que l’extension et la construction de l’usine de transformation. De manière plus précise, ce

projet qui fait partie de l’agropole de production et de transformation du cacao de Mbalmayo et qui est porté par Anatole Nkodo Zé, un ressortissant de ce département de la région du Centre, vise une transformation initiale de 16 000 tonnes par an, soit 04 tonnes par heure, pour produire 5 000 tonnes de beurre et 5 000 tonnes de poudre de cacao. Mais à terme, comme l’a précisé son promoteur, cette usine lorsque tous les équipements seront fonctionnels devrait transformer 500 à 6 000 kg de cacao par heure, soit environ 50 000 tonnes de cacao par an. Ce qui représente environ 25% de la production nationale de ce produit de rente, générant un chiffre d’affaires de 60 milliards de FCFA par an. En termes d’emplois, ce sont 600 directs à 1 500 emplois indirects qui pourraient ainsi être créés. Pour l’heure, avec un coût total de 5,3 illiards de FCFA, ce projet est à même de générer 600 emplois permanents et 1 500 saisonniers. Pour son financement, ce projet a bénéficié des apports des bénéficiaires pour un montant de 2,3 milliards de FCFA. Mais également du soutien de l’Etat, avec un financement direct de 2,4 milliards de FCFA, dont 1,4 milliard de FCFA du programme agropoles et 600 millions de FCFA comme appui direct du Minepat. Il faut y ajouter des financements indirects du ministère en charge de l’Industrie, en termes d’avantages fiscalo-douaniers et administratifs dans le cadre de la zone franche industrielle. L’on signale également, l’accompagnement au départ de cette initiative du Minpmesa pour la mise en place de la chaine de transformation d’une capacité de 500 kg de cacao par heure. Selon Louis Paul Motaze, la mise en place de cette usine de transformation du cacao à Mbalmayo sonne comme une réponse à l’appel lancé par le président de la République, Paul Biya, lors de la conférence économique « Investir au Cameroun », qui demandait que les richesses naturelles du Cameroun fassent l’objet d’une plus grande transformation locale, pour être plus bénéfiques pour nos économies. Et, le cacao, de part sa contribution au PIB agricole appartient à un secteur où la notion de chaine de valeurs ou encore l’approche filière apporte une plus value aux productions primaires, notamment lors qu’elles font l’objet d’une première, voire deuxième transformation.