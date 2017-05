Cameroun: 328 km de routes bitumées en construction dans la région du Nord-Ouest

La région du Nord-Ouest pourrait bientôt faire des jaloux. Avec déjà un linéaire total de 10 543 km de routes, dont 347 km de routes bitumées, 770 km de routes en terre classées et 9 426 km de routes communales, cette région va bientôt voir son réseau de routes bitumées presque doublé. En effet, un total de 328 km de routes bitumées et de 16 ouvrages d’art est en travaux ou en cours de démarrage dans cette région. Dans le but d’améliorer le niveau de service du réseau routier de la région du Nord-Ouest et d’augmenter son linéaire de routes bitumées, indique-t-on, au ministre des Travaux publics, plusieurs grands projets de construction des routes ont été engagés par le gouvernement. Il s’agit notamment, du projet de reconstruction de la route Babadjou-Bamenda, longue de 35 km, qui a vu le lancement officiel de ses travaux par le ministre des Travaux

publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, la semaine dernière à Santa. La ville de Bamenda, capitale régionale, elle-même n’est pas épargnée par ce vaste programme de relooking de cette région en infrastructures routières. Ainsi, la voie de contournement de la falaise de Bamenda est en cours d’aménagement pour une distance de 5 km, de même que la traversée urbaine de la ville de Bamenda pour un linéaire de 12 km. Dans la même veine, il y a la construction en cours de la 2e voie d’accès à la ville de Bamenda sur 20 km. Hors de la ville de Bamenda, il y a le projet de construction de la Ring-Road, section Ndop-Kumbo, d’une distance de 50,5 km qui compte parmi les grands projets routiers implémentés dans cette partie du pays. Ce n’est pas tout, l’on signale également le bitumage de la route Babungo-Oku-Noni, longue de 70 km. Pour désenclaver les bassins de production, l’on annonce le démarrage de l’aménagement des voies de desserte des bassins rizicoles sur une distance de 67 km. Entre autres annoncés au bénéfice de la région du Nord-Ouest, il y a également le bitumage des routes à trafic modéré pour un linéaire de 68,5 km. Pour ce qui est des ouvrages d’art, l’on prévoit la construction d’un pont de 70 m et de ses accès de 3,8 km sur la rivière Mmem à Olorundi. Un autre pont de 15 m sera construit sur la rivière Ntem, ainsi que ses accès d’un km. Huit ponts en sections préfabriquées modulaires en acier seront construits dans le cadre du projet Acrow. Pour le moment, ce sont six ouvrages d’art qui sont en cours de construction dans cette région. Outre ces infrastructures en construction ou en cours de démarrage, il faut également signaler que plusieurs autres routes de cette région ont vu leurs travaux de bitumage achevés. C’est le cas de la route nationale No 6 qui constitue une partie de la transafricaine, notamment les sections Bamenda-Batibo-Lim SW, longues de 73 km et mises en service en 2015. Sur la route nationale No 11 Ring-Road, il y a les sections de routes bitumées Bamenda-Bambui (10 km mis en service en 1996), Bambui-Ndop (29 km, mis en service depuis 2002), Ndop-Kumbo (60 km, mis en service depuis 2016, ainsi que Bafut-Bamenda (18 km, mis en service en 1985). Pour ce qui est des routes régionales, l’on signale le bitumage des sections de routes Bamenda-Tudig, d’une distance de 20 km, les travaux ici sont achevés depuis 2015, Bambui-Fundong (57 km, mis en service en 1996), et Kakar-Ntaba (17 km).