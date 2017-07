Cameroun: Deux chefs de village du Nord-Ouest tués dans un accident de la circulation

Thaddeus Njokom, fon du village Mbengui et Docteur Akam Thomas, fon du village Kai, deux villages du département de Momo dans la Région du Nord-Ouest sont morts dans l’après midi d’hier dans un accident de la circulation survenu sur l’axe lourd Bafoussam – Yaoundé. Le drame est survenu précisément à Bantoum II, un village du département du Ndé.

« Les deux chefs se trouvaient dans une voiture qui est entrée en collision avec une autre. Ils sont morts sur le coup. Leur voiture a été flashée pour excès de vitesse avant Bantoum II en venant de Bangangté. Leur chauffeur a refusé de s’arrêter au poste de contrôle de la gendarmerie et des agents de la sécurité routière. Pris en chasse par des motards, la voiture des chefs est allée heurter une autre voiture qui venait en face » raconte un riverain.

L’excès de vitesse et l’irresponsabilité du chauffeur de la

voiture des victimes seraient donc la cause de ce drame. La brigade de gendarmerie de Bantoum II a ouvert une enquête.