Cameroun: Les investissements directs de la Chine chiffrés à 21 milliards

Occasion pour Wei Wenhua, ambassadeur de Chine au Cameroun, de revenir sur les principaux axes de la coopération entre les deux pays. Si sur le plan politique et culturel, les deux Etats sont aussi en symbiose, le pan économique et commercial reste le secteur privilégié de cette coopération. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2016, le volume d’échanges commerciaux entre les deux Etats se chiffre à 1,96 milliards de dollars Us, soit environ 960 milliards. Les investissements directs de la Chine au Cameroun, eux, sont d’un peu plus de 21 milliards. Wei Wenhua n’a pas manqué d’énumérer les projets structurants du pays, où la Chine apporte au quotidien sa contribution. Il ressort que les chantiers tels que l’autoroute Yaoundé-Douala, l’autoroute Kribi-Lolabé, le projet d’alimentation en eau potable du fleuve Sanaga, le barrage hydro-électrique de Bini à Warak, le réseau national à large bande, le Plan national des télécommunications d’urgence,

etc., portent la griffe de la Chine. Le partenariat ne s’arrête pas là. Il faut noter qu’au début du mois d’avril, le Cameroun et la Chine ont signé des accords de prêts pour le financement des travaux d’extension du Port autonome de Kribi. Entre autres fruits de la coopération Cameroun-Chine, la ville de Yabassi dans le Littoral dispose désormais d’un lycée agricole grâce à un don chinois. « Comme le président Paul Biya l’a dit, les relations sino-camerounaises sont stratégiques. La Chine considère le Cameroun comme un partenaire privilégié en Afrique et nous entendons travailler de concert avec la partie camerounaise pour approfondir sur tous les plans la coopération amicale et mutuellement avantageuse dans divers domaines », affirme le diplomate chinois. Pour finir, Wei Wenhua croit savoir que le 6ème voyage de Paul Biya en Chine marquera « un nouveau chapitre dans les annales des relations sino-camerounaises ».