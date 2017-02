Cameroun: Le défi de l'accélération de la croissance

C'est une volonté clairement exprimée par les pouvoirs publics dans le budget d’investissement public de l’exercice 2017, celle de booster la croissance économique et améliorer sensiblement le bien-être des populations. Pour cela, avec une dotation globale consacrée à l’investissement public de 1 586,9 milliards de FCFA. Sur un budget de l’Etat se chiffrant à 4 659,7 milliards de FCFA en autorisations d’engagement et 4 373,8 milliards de FCFA, les pouvoirs publics annoncent se concentrer sur la mise en œuvre du Plan d’urgence triennal (Planut). Ainsi, le Budget d’investissement public (BIP) de l’exercice 2017 connait une progression de 4% en crédits de paiement, soit 36,3% du budget global, contre 36,0% en 2016. Au ministère de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire (Minepat), l’on explique que cette hausse de 4,0% du BIP 2017 est tributaire principalement de la mobilisation des ressources externes, nécessaires à la poursuite de la

préparation de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2019, ainsi qu’à la prise en charge des taxes inhérentes à la mise en œuvre des projets à financement conjoint. Ainsi, l’on attend 625 milliards de FCFA pour ce qui est des ressources externes au cours de l’exercice 2017, contre 525 FCFA pour l’exercice 2016. En revanche, les ressources internes qui seront affectées au Planut à la réalisation des projets CAN 2019 sont en baisse, passant de 1000,8 milliards de FCFA en 2016 à 961,9 milliards de FCFA en 2017, soit une variation de -3,9%. Pour véritablement booster la croissance économique en 2017, les pouvoirs publics entendent mettre un accent particulier sur les secteurs porteurs de croissance et d’emploi, tels qu’énoncé par le Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE). Il s’agit des secteurs infrastructures et production qui vont concentrer l’essentiel des ressources du BIP 2017, soit plus de 72% du PIB contre 74% en 2016. Ainsi, 1001,1 milliards de FCFA seront alloués aux infrastructures en 2017 contre 981,8 milliards de FCFA en 2016. Malgré la baisse constatée des ressources internes de 3,9% dans le BIP 2017, au Minepat, l’on réaffirme tout de même qu’un effort sera fait pour maintenir à la hausse les dépenses allouées aux Collectivités territoriales décentralisées (+1,4% entre 2016 et 2017). Toute chose qui, explique-t-on, traduit la volonté des pouvoirs publics de mieux adresser les préoccupations exprimées à la base.