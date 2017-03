Fecafoot: Pour une meilleure visibilité des subventions de l'Etat du Cameroun

La première réunion de l’année du Comité exécutif de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) s’est tenue quelques semaines après le sacre des Lions indomptables comme Champions d’Afrique lors de la récente Can en terre gabonaise. Elle était présidée par le président de la Fecafoot, Sidiki Tombi à Roko. C’est donc sans surprise que deux points des seize résolutions reviennent sur les retombées de ce pactole de plus de 2,4 milliards de Fcfa. Ainsi, le comité exécutif a confirmé la décision prise par le Comité d’urgence relative à l’affectation d’une prime spéciale sera allouée aux joueurs de la sélection nationale masculine «A», vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations Gabon 2017. Tandis qu’une subvention spéciale de 280 millions de Fcfa sera répartie entre les clubs professionnels et amateurs ayant participé aux championnats organisés par la Fecafoot, saison 2015-2016. «Nous avons choisi les clubs qui se sont engagés. Qui ont

joué et qui ont animé les différents championnats. Nous avons pensé que ce sont ces clubs qu’il fallait aider dans un premier temps. Il fallait choisir une période. Et c’est celle-là que nous avons choisi», précise Alioum Aladji, 1er Vice-président de la Fécafoot. En outre, toujours en ce qui concerne la gestion des espèces sonnantes et trébuchantes, la Fécafoot décide d’avoir le cœur net sur les subventions allouées par l’Etat pour la gestion des sélections nationales de football. C’est ainsi qu’une commission adhoc est créée à cet effet. Elle est présidée par Luc Koa, avec comme rapporteur, Blaise Moussa. Les membres de celle-ci sont notamment : Charles Mbella Moki, Charles Nguini, Jean-Jacques Zam et Gilles Abega Nguini. Toutefois, une décision du président de la Fécafoot formalisera la constitution de cette commission. Pour le reste, pendant près de 10h, les membres du comité exécutif de la Fécafoot ont examiné les 22 points à l’ordre du jour de cette rencontre. En réalité, pour cette session de lundi dernier, 27 mars, 20 points avaient été retenus. Puis, le projet d’ordre du jour a été modifié avec l’ajout de deux points. Le premier, sur proposition du président de la Lpfc, Pierre Semengue, est relatif à l’affaire Tkc [Ndlr. Qui fait l’objet d’un traitement plus approfondi dans la page précédente]. Et le second concerne les relations entre la ligue de football et la Fécafoot.