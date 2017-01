Cameroun - Can 2017: Les burkinabé de Yaoundé pour un nul, décrètent la fête

Yaoundé, lieu-dit «Montée Aurore» ce 14 janvier 2017. Deux chants se succèdent : Un Katioucha et un Madraro. Puis, d’autres fraîchement composées, sont exécutées séance tenante fois. Véritables concentrés des détritus folkloriques bambara, ils sont repris par une cinquantaine de Burkinabè. Les «Hommes intègres» résidant dans ce quartier de la capitale camerounaise mettent une ambiance de feu. Les voix sont de mise au milieu des klaxons et des tambours. «Le lion est mort ce soir», parodie Coullibaly Ouédraogo, le président de la communauté.«Demain, projette-t-il, nous n’allons pas travailler, mais continuer de boire notre bière. Un nul face au Cameroun, alors, je décrète la fête».L’intitulé du «décret» est tout trouvé : «15 janvier 2017, journée des Etalons d’Aurore». Tout un programme entamé ce soir par un discours du doyen Victor Kamaré. Au Cameroun depuis une quinzaine d’années, il annonce «un grand repas festif» à son domicile. «La suite, précise-t-il, se

jouera dans une boîte de nuit tout à l’heure». Certains jalons de ce rendez-vous font la part belle aux danses traditionnelles burkinabè, «en l’honneur de Issoufou Dayo», le buteur des Étalons.Au début de la rencontre pourtant, un tel agenda n’était pas envisagé. Tout au plus, les Burkinabè étaient muets sachant que leur adversaire allait une fois de plus charrier sa légende. Tout était suspendu au téléviseur posé dehors pour la circonstance. Même les blagues semblaient proscrites, tant le match avait pris les allures d’une messe implacable, momentanément nourrie d’applaudissements au moindre carton jaune contre le camp camerounais. Entre temps, Benjamin Moukandjo avait marqué sur coup franc à la 34 ème minute. Et si la scène se réveillait peu à peu, c’était pour commenter la maestria du N°7 des Lions Indomptables et la classe de Fabrice Ondoa. «Ce gardien est un sérieux obstacle pour nos attaquants», se désole Camille Kpagoma. Etudiant dans une école sous-régionale des statistiques, il cite de mémoire quelques chiffres. «Deux, trois arrêts décisifs, ce gars» Disette de mots. Puis la libération à la 74ème minute. L’animation prend du relief avec à clé l’espoir de saler l’addition avant le coup de sifflet final. Celui-ci intervient dans une ambiance de kermesse.A demander le motif d’un tel déploiement, on tombe sur plus grand: «Ces gens (Les Lions Indomptables) nous avaient battus à domicile en 1998 ! Lorsque le tirage au sort du tournoi qui vient de commencer nous a mis sur leur route, on s’est dit ça marche !» Tout pour indiquer que le souvenir est resté, toujours plus amer. Ce soir, quelques esprits se prêtent aux comparaisons. «A cette époque-là, rappelle Camille Kpagoma, nous avions été malmenés par Foé de regrettée mémoire, Mboma et Kalla. C’étaient des piliers de grande taille, denrée dont l’équipe du Cameroun est peu fournie aujourd’hui». Tout à côté, ce regard enflamme deux dames: «Le poste de 10 est un vrai cimetière chez les Lions, et c’est aujourd’hui aussi le cas pour le poste de 9. C’est çà qui nous a permis de les contenir». Le verbe est prononcé dans toute sa splendeur : «con-tenir». Contenir les poulains de Hugo Broos pour la première sortie, les Burkinabè expliquent qu’ils réalisent un vœu ancien : «C’était un projet lourd pour tout le Burkina Faso depuis que Tchami et Mboma nous ont fait souffrir à Ouaga», lance Coullibaly Ouédraogo.En fait, ce n'est qu'un leurre lui permettant d'introduire avec malice son sujet: une réflexion sur le désastre qui a suivi le score du match Burkina Faso Cameroun en 1998. «Face aux Etalons, les Lions indomptables gagnent petitement, et cela semble le fruit d’un destin. Ils nous avaient battus 1-0 chez nous. En 2015, ils l’ont emporté 3-2. Nous savions que cette fois, nous allions tirer un trait sur cette fatalité», argue-t-il.