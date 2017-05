Il tient sur 231pages, c’est le 10 mai 2017-1mois après sa parution- que l’ouvrage « Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) au Cameroun : Comment atteindre une croissance à deux chiffres? » a été découvert au public camerounais. Dans une démarche constructive, les auteurs constatent que le DSCE affiche des résultats en demi-teinte et l’absence d’une croissance à deux chiffres au Cameroun ; motif suffisant pour interroger entre les lignes de cet ouvrage le fondement théorique de ce document, question de détourer le flou autour de ses forces et ses faiblesses afin de souligner les mesures d’encadrement ou d’initier une réforme éclairée.

Au fil de cinq chapitres, l’ouvrage promène de manière séquencée le lecteur dans les méandres de ce paradigme. En guise de tour de chauffe, une analyse est faite relativement aux fondements du DSCE et des limite y afférentes, cette partie (Le DSCE et la

théorie du Big Push) débouche sur la proposition d’un modèle de développement plus approprié mais qui exige une révision du DSCE à bien des égards. Les auteurs évaluent tour à tour la stratégie de modernisation du secteur agricole, l’adéquation de la stratégie de développement du secteur industriel avec les objectifs y relatifs, l’adéquation entre une stratégie de développement basée sur la diversification et l’intégration conformément aux objectifs qui y sont rattachés. L’analyse dégage trois principaux résultats. D’entrée de jeux, elle corrobore les résultats des analyses antérieures qui montrent que les actions choisies par le gouvernement n’ont pas encore été mises en œuvre dans leur entièreté. Elle confirme également que l’impact attendu à mi-chemin n’est pas effectif tant au plan sectoriel qu’au plan global et que les chaînes de valeur n’ont pas encore été mises sur pied dans toutes les filières et dans tous les secteurs retenus dans le DSCE.A en croire les auteurs, l’exécution du DSCE est confrontée à une absence de moyens financiers, de ressources humaines, techniques, technologiques et managériales permettant une mise en œuvre cohérente et efficace. La principale proposition de cette évaluation concerne l’amélioration de l’opérationnalisation de la stratégie en identifiant les secteurs de la production à moderniser en priorité afin de promouvoir l’intégration et la diversification de l’économie camerounaise : c’est la transformation structurelle.« Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) au Cameroun : Comment atteindre une croissance à deux chiffres? » a été produit sous la coordination du PR IBRAHIMA ADAMOU, Recteur de l’Université de Yaoundé II, et est le fruit d’un Conseil d’Administration extraordinaire de ladite institution tenu en Avril 2014 sous la présidence du regretté Professeur Peter AGBOR TABI. Dans le courant de cette assise, des équipes thématiques de recherche avaient été mises sur pied pour mener une réflexion sur l’ «Evaluation du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) : bilan et perspectives » ; son résultat qui témoigne de la fécondité de la science dans la résolution des problèmes économiques de l’heure, est d’ores et déjà disponible dans un ouvrage publié aux éditions Afrédit.