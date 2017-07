Cameroun: Dangote rachète des actions dans L'Union camerounaise des brasseries (UCB)

Après avoir construit une cimenterie à Douala Dangote Cement Cameroon (DCC) pour plus de 55 milliards de francs CFA d’investissement pour une production annuelle de 1,5 million de tonnes, cet investisseur qui se propose de construire une autre cimenterie l’année prochaine à Yaoundé, la capitale, a pris des actions à l’UCB, propriété de l’industriel camerounais Joseph Kadji Defosso.

Une présence qui a fait passer le capital de l’UCB de 2,9 milliards de francs CFA à 25 milliards de francs CFA.

S’il est vrai que les actionnaires de l’UCB n’ont pas encore publiés les parts d’actions détenues par Dangote, le rapport d’activité 2016 de la Société des brasseries du Cameroun (SABC), propriété du groupe français Castel et leader du secteur brassicole avec 74% des parts du marché, en dit en peu plus.







« UCB qui s’est allié à Dangote sur le plan capitalistique, a poursuivi sa communication sur la qualité de ses produits et a continué à dérouler de manière cyclique et permanente son programme de promotion capsules sur Kadji Beer en général et sur la King Beer de manière intermittente dans certaines régions », révèle le rapport de la SABC.

En outre, précise-t-on, cette alliance avec Dangote a permis à UCB de réaliser une progression de vente de l’ordre de 31% en 2016 avec un volume de 620 000 hl contre 470 000 hl de bière en 2015.