SNH, entreprise la plus performante au Cameroun

Comme chaque année, le magazine « Jeune Afrique » propose le classement des entreprises les plus performantes du continent africain. Pour cette 18è édition, 12 entreprises camerounaises figurent dans le palmarès. Pas de changement, ni de réelle surprise. La Société nationale des hydrocarbures (SNH) demeure première tout comme l’année précédente malgré un chiffre d’affaires en baisse. Il passe de 1 267 milliards de FCFA à 813 milliards de FCFA, nous renseigne l’hebdomadaire Jeune Afrique. Avec plus de 587 milliards de FCFA de revenus, contre 859 milliards de FCFA un an plus tôt, la Société nationale de raffinage (Sonara) est au second rang. Leader sur le marché des boissons alcoolisées et non alcoolisées au Cameroun, la Société anonyme des brasseries du Cameroun (SABC) garde sa cinquième acquise l’année d’avant avec 584,5 millions de dollars de revenus. Soit 351, 2 milliards de FCFA. La SABC a perdu deux places au classement

général puisqu’elle est 217è cette année et 215è en 2016. Eneo Cameroon, sans réelle surprise, est quant à elle quatrième entreprise camerounaise la plus performante avec 517,8 millions de dollars, soit 311,1 milliards de FCFA. Ainsi le concessionnaire du service public de l’électricité a gagné 30 places à l’instar de Tradex qui quitte du 290è rang au 260è au général. Idem pour Congelcam qui grignote 25 places et se place désormais au 453è rang ; cependant, les plus grosses progressions sont à mettre au profit de Perenco Rio Del Rey, Orange Cameroun qui ont respectivement gagné 31, 32 places. Ces deux structures ont des revenus évalués à 347,9 millions de dollars (environ 209 milliards de FCFA) et 345,7 millions de dollars (207, 7 milliards de FCFA). Pour établir son classement, Jeune Afrique a recensé 12 811 sociétés lesquelles ont reçu un questionnaire. « Après plusieurs relances et vérification, soutient le magazine, nous avons pu établir une liste qui comporte les données financières de 1 753 entreprises ». Ces éléments ont permis de réaliser le palmarès des 500 entreprises africaines selon leur chiffre d’affaires, ainsi que les classements annexes par zones géographiques, par secteur d’activité et du point de vue de la rentabilité.