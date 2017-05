Emmanuel MACRON voté par 84, 47 % des français résidant au Cameroun

Ce sont au total 1701 français qui ont accompli leur devoir citoyen à Yaoundé et à Douala le 07 mai dernier dans le cadre du second tour de l'élection présidentielle de France. 84,47 % des suffrages ont été exprimés en faveur d'Emmanuel MACRON contre 15,53? pour Marine Le Pen . En clair 1354 électeurs ont participé à l'éclatante victoire du plus jeune candidat à l'élection présidentielle de France -39 ans- tandis que 249 souhaitent élire la toute première femme locataire de l'Élysée.

A l'issue du scrutin, à Douala comme à Yaoundé, si on n'a pas enregistré de bulletins nuls, il a été donné de constater un fort taux d'abstention. En effet, sur les 1517 inscrits de la capitale politique, 729 (au rang desquels 581 ont penché pour Emmanuel MACRON , et 109 pour Le pen) se sont présentés devant les bureaux de vote pour 788 désistements. À Douala, sur

les 2107 inscrits, 1135 électeurs ont boudé les urnes, 972 seulement ont répondu à l'appel ( parmi lesquels Emmanuel MACRON a eu les faveurs de 773 électeurs contre 140 pour Le pen) ; le taux de participation était de 46,94 % ( 48,06 % à Yaoundé et 46,13 % à Douala).Le processus s'est déroulé sans anicroche dans les deux villes camerounaises et nul doute que la victoire d'Emmanuel MACRON qui l'a emporté à 66,5? des voix sur la candidate du Front National tient en partie aux suffrages des français résidant au Cameroun ; à l'évidence des clameurs de vivats n'ont pas manqué à l'annonce de cette large victoire du candidat qu'ils ont majorité choisi. Un nouveau défi, et pas des moindre, pointe à l'horizon à présent, les élections législatives prévues se tenir en juin prochain.