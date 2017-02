Cameroun - Assurance: Un plan de couverture universelle de santé attendu 1er semestre 2017

Le Comité technique national intersectoriel chargé de doter le Cameroun d’un système de couverture universelle de santé, vient de présenter les caractéristiques organisationnelles et techniques des scénarii d’architecture dudit système dont le plan de développement sera élaboré et produit au premier semestre 2017. Son cadre juridique, aussi, sera soumis cette même année. Dans son fonctionnement, ce système, selon le Comité, repose sur la mise en place d’une structure nationale unique de gestion technique et financière de la couverture de santé. C’est à cette structure qu’il revient de faire les propositions du panier de soins et services de santé commun à tous. Pour y avoir accès, chaque citoyen camerounais devra disposer d’une carte de couverture en santé avec un numéro d’identifiant unique. Il pourra recevoir des soins et services sur toute l’étendue du territoire. Ceci passe par l’immatriculation biométrique de tous. L’enregistrement s’effectuera via des points d’enrôlement. A ce sujet,

André Mama Fouda, le ministre de la Santé publique qui coiffe le Comité technique, pense que le dispositif actuel d’Elections Cameroon (organe en charge des élections) pourra être sollicité pour mener à bien cette opération. Pour ce qui est des contributions financières, elles seront prélevées automatiquement sur la pension par les services compétents des Finances et du Trésor public pour les agents de l’Etat à la retraite. Tandis que pour ceux du secteur privé à la retraite, les prélèvements se feront sur la pension par la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps). Dans le cas des travailleurs des secteurs informel et agricole, il sera question de majorer les taxes ou impôts du montant de la cotisation à l’assurance-maladie. Pour ce qui est des personnes pauvres et vulnérables, leur affiliation sera effectuée par les Collectivités territoriales décentralisées, sur la base d’une méthodologie et des critères définis au niveau national. Pour mémoire, l’équipe d’appui technique du Bureau international du travail (BIT) pour l’Afrique centrale a achevé le 14 juillet 2016 à Yaoundé, la restitution d’une étude sur le lancement d’un système de couverture universelle en santé au Cameroun. Ladite étude sur l’évaluation organisationnelle et institutionnelle pour l’amélioration et le renforcement du financement de la santé vers la couverture universelle en santé a été réalisée et validée lors d’un précédent atelier technique tenu les 21 et 22 juin 2016 à Yaoundé. Les experts à ces assises avaient relevé qu’au Cameroun, la majeure partie de la population n’a pas accès aux soins de santé. Moins de 2 % des Camerounais bénéficient d’une assurance maladie. C’est dans ce sens que le gouvernement du Cameroun a mis sur pied un comité technique national en charge de la conduite de ce processus, avec l’appui de partenaires techniques et financiers. Ledit comité a adopté une feuille de route comportant une série d’activités et d’études devant permettre de soumettre à court terme au gouvernement, des propositions et recommandations sur les différents aspect du système de couverture universelle de santé.