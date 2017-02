Media: La radio de moins en moins écoutée au Cameroun

Les radios sont de moins en moins consultées : 1h36 en moyenne chaque jour. C’est l’un des derniers chiffres publiés par Kantar et Médiamétrie (la société française d’étude des publics de la télévision, la radio ou d’Internet) mi-février à la suite d’une enquête réalisée en Afrique francophone et publiée par l’hebdomadaire Jeune Afrique. Médiamétrie a en effet réalisé son étude sur un panel de 1681 personnes de plus de 15 ans sondées à Douala, Yaoundé, Bamenda et Bafoussam entre le 2 octobre et le 16 décembre 2016. Il en ressort que 67% des personnes de plus de 15 ans écoutent la radio à Douala et Yaoundé. C’est moins d’une heure d’écoute par rapport au dernier sondage, selon l’étude. Les Ouagalais au Burkina Faso sont les plus nombreux à l’écouter quotidiennement, soit en moyenne 2h52. Cette baisse de l’audience des radios s’explique par une augmentation du taux de pénétration des

Smartphones, au-delà des téléphones mobiles déjà très présents, analyse Arnaud Annebicque, spécialiste des études africaines chez Médiamétrie. En Côte d’Ivoire notamment on est passé d’une pénétration de 15% en 2013 à 85% en 2016. Le poste national de la Crtv se taille la part du lion avec entre un et deux millions d’auditeurs chaque jour. RFI, Radio Balafon et Crtv FM ont entre 200 000 et un million d’auditeurs quotidiens. Equinoxe, Magic, Sweet, Bonne Nouvelle, BBC Afrique et d’autres chaînes complètent le tableau des meilleures audiences en Radio avec entre 100 000 et 200 000 auditeurs chaque jour. Plus de 100 stations ont moins de 100 000 auditeurs par jour, précise l’étude. Contrairement à la radio, la télévision reste le média de masse par excellence en Afrique, constate l’étude que publie le fournisseur d’études de marchés Kantar depuis 2008. La télévision demeure le média de masse par excellence en Afrique, si l'on en croit les derniers chiffres publiés par Kantar et Médiamétrie mi-février. Les chaînes publiques y règnent encore en maître, quoique concurrencées par la démultiplication des chaînes payantes et satellitaires. Les taux exponentiels de pénétration des Smartphones redistribuent les cartes. Décryptage. Dans plusieurs pays d’Afrique noire francophone, elle est allumée 4 heures par jour en moyenne, soit 28 minutes de plus que lors de la dernière mesure, selon ces chiffres. « 90% des individus de 15 ans et plus regardent la télévision. C’est un niveau de consommation très important, qui s’explique notamment par le nombre de chaînes : l’offre a clairement tendance à s’élargir et ce n’est pas terminé avec le développement de la TNT (télévision numérique terrestre) », analyse Stanislas Seveno, directeur des secteurs média et techno de Kantar TNS. Les chaînes publiques confirment leur suprématie. La Crtv notamment est revenue en tête des sondages et totalise avec Canal2 entre un et trois millions de téléspectateurs quotidiens. Ce duopole est suivi par un deuxième groupe constitué de Novelas TV, Trace Africa, France 24 et TF1 qui comptent entre 400 000 et un million de téléspectateurs par jour. Viennent ensuite Equinoxe, Vision4, Euronews, Infos Sport et Nina TV avec entre 200 000 et 400 000 téléspectateurs.