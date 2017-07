Cameroun: Obtenir son résultat du BTS 2017

Procédure pour avoir son résultat:

Commencer par ouvrir le site: http://www.e.examens.uninet.cm

Vous tomberez sur la page ci-dessous:



Bienvenue dans la plateforme d'inscription aux examens nationaux !

Cliquer ensuite sur le lien: http://www.e.examens.uninet.cm/res

Inscrivez votre matricule et validez.



Vous aurez votre résultat qui s'affiche sous cet exemple:



Si la page est indisponible, réessayer juste de temps en temps car le site à l'air surchargé et n'a pas été conçu pour supporter une grosse sollicitation.

Cependant, vous pouvez toujours vous rendre dans votre centre d'examen ou au MINESUP consulter directement votre résultat sur le babillard.



N'oubliez pas, les choses sont exactement ce qu'elles devaient être. Si vous avez préparez votre examen et avez été confiant durant son passage, le résultat sera positif. Et

si par contre vous ne l'aviez pas préparer suffisamment, votre résultat ne reflétera que votre niveau de préparation. Si c'est négatif, ne vous découragez pas, prenez le taureau par les cornes l'année prochaine.