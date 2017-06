Cameroun - Claude ALTERMATT aux africains : « Ne cherchez plus de modèles »

Politique étrangère, questions migratoires sont entre autres sujets qui ont meublés les échanges à la chancellerie de la Suisse au Cameroun.



Parce que nous n’avons pas la même histoire…

« Nous sommes le pays le plus stable du point de vue politique au monde depuis 1848 avec 26 cantons, soit 26 Etats fédérés, les plus anciens remontent à 1291 … déjà 116 conseillers fédéraux, et pas une élection anticipée, pas une chute de gouvernement. » dixit Claude ALTERMATT dans le courant du premier des trois panels qui ont constitués ce Café politique. Expliquant que c’est au fédéralisme réussi en vigueur dans son pays depuis 1641 années que tient cette stabilité. Voilà qui a poussé des confrères à lui demander s’il était judicieux pour son avenir( qui se trouve menacé par les divisions relativement à la forme de l’Etat(que le Cameroun revienne comme la Suisse au régime fédéral.

L’ambassadeur a retourné la question aux camerounais, mais de façon incisive le cadre claironne que pour autant son pays ne saurait en devenir un modèle que l’on copie béatement. « Le fédéralisme en suisse, c’est le début de l’état suisse. Ça vient du bas ; nous avons su développer au fur et à mesure un système qui accorde aux citoyens plus de droit. » En clair un système en prise avec les réalités du peuple et pas une copie ad litteram d’un quelconque système en vigueur dans quelque pays de l’Europe. Claude ALTERMATT se félicite de ce que l’Afrique trouve graduellement la voie médiane entre ses traditions et le monde moderne –dans le contexte de globalisation actuel pour son système de vie publique, mais lui recommande pour ce qui est des questions politiques (constitution, forme politique) « ne copiez pas » ; et de renchérir qu’ « il ya des pays qui ont beaucoup souffert de l’idéologie, parce qu’ils croyaient à un monde nouveau en fonction d’un système bien défini ».« Le Cameroun fait partir des pays qui exportent les hydrocarbures, son revenu moyen est autour de 1300$ » pour autant, explique l’ambassadeur Suisse au Cameroun, le pays n’est pas éligible à la coopération classique bilatérale (l’aide au développement) que son pays concède à certains états de l’Afrique subsaharienne. L’Afrique en miniature doit plutôt s’en réjouir tant cette coopération classique est dédiée aux pays très pauvres de l’Afrique. A-t-il cité le Mali, le Niger, le Tchad le Burkina-Faso, la Tanzanie entre autres pays choisis selon des critères définis par le conseil fédéral et bénéficient actuellement de cette aide au développement. Claude ALTERMATT ajoute que cette aide n’est pas sempiternelle, qu’elle est de moins en moins importante et sera close dans quelques années dans les pays qui en bénéficient pour des raisons de restriction budgétaire mais surtout parce que la Suisse veut que les pays soient moins dépendants de l’aide au développement ; « Elle vient de décider de clore son programme au Pakistan, elle a quitté l’année passé le Vietnam. En Afrique subsaharienne, pour des raisons politiques, l’aide au Burundi a été gelée, le Mozambique n’en bénéficie plus également à ce jour ». L’assistance de la Suisse se matérialise davantage en direction des pays en proie à diverses crises au travers de l’aide humanitaire ; à cet égard 550 millions de Francs Suisse sont alloués chaque année. Dans la lutte contre Boko Haram entre autres volets la Suisse apporte un appui considérable aux organisations engagées dans la prise en charge des victimes e cette secte ; 1000.800.000 Francs Suisses en 2015, 1000.360.000 Francs Suisse en 2016, 1000.100.000 Francs Suisse en 2017. « Le Cameroun a une économie assez diversifiée et est la colonne vertébrale de l’Afrique centrale » indique l’ambassadeur, c’est certainement de ce point de vue mais surtout parce que la confédération Suisse n’a pas en partage l’isolationnisme qu’après sa fermeture en 1996, l’ambassade de la 20e économie mondiale au Cameroun a été rouverte en 2007, même si l’ambassadeur pointe avec regret la faiblesse de l’industrie camerounaise ; « les marchés sont inondés par des produits fabriqués ailleurs ». En 2016, la Suisse a exporté des produits d’environ 16,12millions Francs Suisse au Cameroun et importations 8, 88 millions de produits du Cameroun.Bien d’autres sujets ont été abordés dans le courant de ce café politique par le diplomate. On retiendra par exemple que s’il est un pays accueillant qui garantit la discrétion à ses visiteurs en provenance des quatre coins du monde, la Suisse n’est pas une terre fertile pour l’immigration clandestine (elle n’a pas une politique migratoire, les 25% d’étrangers qui y résident sont des investisseurs ou des personnes en alliance avec des suisses), qu’elle a rompu depuis quelques années avec le principe de secret bancaire ; pour des comptes bancaires non déclarés, les banques et les individus en cause encourent des sanctions tant les autorités fiscales sont d’ores et déjà au su de tous les montants dans les différents comptes bancaires .Après Maurice KAMTO, John FRU NDI, Bernard NJONGA, MIKI ARBEL (l’ambassadeur d’Israël au Cameroun), René CREMONESE (Haut-commissaire du Canada au Cameroun), Claude ALTERMATT est le 6e hôte du club des journalistes politiques du Cameroun dans le cadre de son « café politique », soit le 3e ambassadeur qui s’ouvre à cette organisation dynamique que préside Georges Alain BOYOMO, Directeur de Publication du quotidien « Mutations ». La particularité d’ALTERMATT aura été d’être reçu à un mois de son départ du Cameroun. C’est le 08 novembre 2013 qu’il a présenté ses lettres de créance au président de la république, Paul BIYA. S’il est arrivé en fin de mission au Cameroun, celui qui est conjointement ambassadeur de la Suisse en RCA et en Guinée-Equatoriale s’en souviendra, si le Docteur en histoire ne se fendra pas d’un manuel sur l’hospitalité au Cameroun, à commencer par celle que lui témoigne le Club des journalistes politiques du Cameroun.