Cameroun-Pédophilie dans l'Église : Joseph Atanga, le serein coupable ?

« Non, je ne cache pas les faits mais je ne ferai aucun commentaire », cette phrase que brame le prélat dans un tourment plus que visible, ne manque de quoi aguicher les près de 2,2 millions de téléspectateurs français abonnés de l’émission Cash Investigation. C’est l’image d’un homme de Dieu agité et effrayé qu’ils retiendront assurément de l’édition de ce 21 mars de leur programme télé.

A l’évidence Mgr Atanga avait su le point d’orgue de cet entretien à savoir « Pédophilie dans l’Église : le poids du silence » qu’il ne se serait pas prêté au jeu, car si son épiscopat n’était jusqu’ici embarrassé d’aucune salissure, la lettre signé par le sexagénaire le 2 juin 2015 adressé au supérieur des Frères de Saint-Jean ne manquera pas de l’éclabousser. Entre les lignes du texte, l’archevêque de Bertoua demandait le rappel de certains prêtres français de cette communauté mis en cause

dans une enquête judicaire ouverte pour démasquer les coupables d’une série d’agressions sexuelles envers des jeunes adolescent, c’était pour éviter que « les frères mis en cause soient traînés devant les tribunaux, au risque de ternir l’image de l’Église » claironne le prélat, ce qui a induit le rapatriement secret en France des prêtres en question.Mgr Atanga aurait certainement souhaité répondre en secret au journaliste de France 2 lorsqu’il lui demande « Avez-vous cherché à cacher les faits ? », tant il en a été déboussolé avant de reprendre avec opiniâtreté « Cette lettre ne devrait pas être là entre vos mains » ; il aura au fil de l’échange tenté non pas de répondre avec aplomb à son vis-à-vis, mais plutôt de délégitimer ce dernier en se fendant tour à tour de la suite « Non, je ne cache pas les faits mais je ne ferai aucun commentaire », ce qui aura été le charme de cette édition de l’émission Cash Investigation.