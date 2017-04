Cameroun - Bruxelles-Gate : Fabrice ONDOA donne raison à Hugo BROOS

« Il a eu raison de parler. Le coach, c’est quelqu’un de calme et de patient, mais là, c’était trop » s’époumone Fabrice ONDOA lorsque le reporter demande à savoir si de son avis BROOS a eu raison de remettre en doute le professionnalisme des officiels de la FECAFOOT « le Cameroun a toujours connu des problèmes au niveau de l’organisation. Et ce sera sans doute toujours ainsi » affirme-t-il et de corroborer en disant que « Depuis que je suis en sélection (2014), il y a régulièrement des problèmes » parce que, indique-il, « Il y a des gens qui travaillent bien au sein de la fédération, et d’autres qui le font très mal… » À l’égard des professionnels qu’ils sont, avec les exigences que cela induit. Le portier de l’Atlético Séville se rappelle avec regret des instants qui ont précédés cet « honteux » duel Cameroun-Guinée « avant ce match, on est descendus pour déjeuner dans la salle de restaurant de notre hôtel, et on nous a dit qu’on ne pouvait pas le faire, car tout n’avait pas été payé. Je suis remonté dans ma chambre, et on a dû attendre 15 ou 16 heures – le match avait lieu à 19 heures – pour pouvoir avaler quelque chose.» S’il reste dans l’expectative d’un changement avec les déclarations du sélectionneur belge, il n’en devient pas moins patriote « On vient jouer pour notre pays, car on sait que quand l’équipe gagne, le Cameroun va mieux », raison suffisante pour que Fabrice ONDOA ait les yeux braqués sur les échéances à venir.

L’un des défis majeurs pour les poulains d’Hugo BROOS sera de se qualifier pour la Coupe du Monde Russie 2018. Alors qu’ils n’ont récolté que deux points à l’issue des deux rencontres disputés jusqu’ici, ils restent optimistes « Il faudra prendre six points face au Nigeria, en août et en septembre. Vous savez, on a gagné la CAN alors que personne ne misait sur nous. Les Camerounais ont une force mentale extraordinaire. Avant cette CAN, on avait fait de bons résultats. L’équipe montait en puissance, mais les gens s’arrêtaient sur notre match nul contre la Zambie (1-1) en novembre. On a gagné cette CAN grâce à la continuité de ce qui avait été fait depuis plusieurs mois. »

On apercevra à coup sûr les fruits de cet optimisme à l’issue des quatre derniers matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde qui sont à venir, mais le rendez-vous le plus imminent pour Fabrice ONDOA et ses coéquipiers c’est la Coupe des Confédérations Russie 2017 à suivre d’ici le mois de juin « Et nous avons bien l’intention de justifier notre titre » de champion d’Afrique obtenu de haute lutte au pays de l’OKOUME.

A noter que le meilleur gardien de la CAN Gabon 2017 se consterne du fait d’être constamment sur le banc de touche dans son club espagnol l’Atlético Séville ; ainsi faut-il comprendre pourquoi Fabrice ONDOA rêve désormais d’une aventure en France, en Belgique, en Angleterre ou en Italie.



Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com